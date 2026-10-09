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El clima en Formosa hoy, 9 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 23°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (27 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto.

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Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 9 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 23° que se sentirá con más fuerza a las 14h. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 18° para este 9 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
20°
Viento
Sureste 14 - 31 km/h
Lluvia
70% 0.1 mm
Tarde
Cubierto
21°
Viento
Sur 14 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
19°
Viento
Sur 13 - 31 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 20 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 27 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 23°
Mínima: 18°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:23
Puesta del sol18:56
Horas de luz12h 33m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?

Para este 9 de octubre de 2026, el pronóstico en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 06:23 y se pone a las 18:56, dando aproximadamente 12h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 27 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 9 de octubre de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 20 - 32 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 21° 21° Sur 15 - 32 km/h 0% Cubierto
02:00 20° 20° Sur 20 - 32 km/h 90% 1.9 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
03:00 19° 19° Sur 15 - 31 km/h 90% 6.9 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
04:00 19° 19° Sur 15 - 29 km/h 90% 3.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
05:00 19° 19° Sureste 15 - 27 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 19° 19° Sureste 12 - 27 km/h 90% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 19° 19° Sur 14 - 25 km/h 80% 1 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
08:00 19° 19° Sur 16 - 29 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 20° 20° Sureste 14 - 31 km/h 70% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 21° 21° Sureste 11 - 29 km/h 0% Cubierto
11:00 22° 22° Sureste 10 - 24 km/h 0% Cubierto
12:00 22° 22° Sur 9 - 23 km/h 0% Cubierto
13:00 22° 22° Sur 9 - 20 km/h 0% Cubierto
14:00 23° 22° Sur 11 - 23 km/h 0% Cubierto
15:00 22° 22° Sur 13 - 26 km/h 0% Cubierto
16:00 22° 22° Suroeste 14 - 29 km/h 0% Cubierto
17:00 21° 21° Sur 14 - 29 km/h 0% Cubierto
18:00 21° 21° Sur 13 - 27 km/h 0% Cubierto
19:00 21° 21° Sur 12 - 25 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 20° 20° Sur 10 - 21 km/h 40% 0.7 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
21:00 20° 20° Sur 17 - 30 km/h 30% 2 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
22:00 19° 19° Sur 13 - 31 km/h 0% Cubierto
23:00 19° 19° Sur 14 - 26 km/h 0% Cubierto
24:00 19° 19° Sur 13 - 25 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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