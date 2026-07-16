El tiempo en Formosa hoy, 16 de julio de 2026: ¿va a llover?

Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 29°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Formosa promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 20° para este 16 de julio de 2026.
Pronóstico para hoy en Formosa
Hoy en Formosa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 20° y llegará a una máxima de 29°.
Viento: 29 - 63 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 25°.
Mañana se esperan 31° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 31°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:39
|Puesta del sol
|18:18
|Horas de luz
|10h 39m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|7%
Radar meteorológico – Formosa
¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?
Para este 16 de julio de 2026, el pronóstico en Formosa indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20° y una máxima de 29°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?
El sol sale hoy en Formosa a las 07:39 y se pone a las 18:18, dando aproximadamente 10h 39m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?
El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Formosa?
El pronóstico para hoy en Formosa indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?
Para este 16 de julio de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 29 - 63 km/h.
Ubicación de Formosa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|22°
|22°
|Noreste 22 - 37 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|21°
|21°
|Noreste 15 - 38 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|20°
|20°
|Noreste 20 - 36 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|20°
|20°
|Noreste 20 - 36 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|20°
|20°
|Noreste 21 - 37 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|20°
|20°
|Noreste 20 - 37 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|20°
|20°
|Noreste 20 - 36 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|20°
|20°
|Noreste 20 - 36 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|21°
|21°
|Noreste 22 - 40 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|23°
|24°
|Noreste 20 - 43 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|24°
|25°
|Noreste 21 - 40 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|26°
|27°
|Noreste 22 - 43 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|27°
|28°
|Noreste 23 - 43 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|28°
|29°
|Noreste 23 - 44 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|28°
|30°
|Noreste 24 - 45 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|29°
|30°
|Noreste 28 - 52 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|28°
|30°
|Norte 29 - 63 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|27°
|28°
|Norte 26 - 53 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|27°
|28°
|Norte 24 - 48 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|27°
|28°
|Norte 24 - 44 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|26°
|27°
|Noreste 25 - 45 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|25°
|26°
|Norte 25 - 46 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|25°
|26°
|Norte 26 - 46 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|25°
|26°
|Norte 26 - 47 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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