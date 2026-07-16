Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

El tiempo en Formosa hoy, 16 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 20° y una máxima de 29°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar
Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 29°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Formosa promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 20° para este 16 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Soleado
21°
Viento
Noreste 22 - 40 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
28°
Viento
Norte 29 - 63 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
25°
Viento
Norte 25 - 46 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 20° y llegará a una máxima de 29°.

Viento: 29 - 63 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 25°.


Mañana se esperan 31° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 31°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 29°
Mínima: 20°
Sensación Térmica: 20°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:39
Puesta del sol18:18
Horas de luz10h 39m
Fase lunarCreciente
Iluminación7%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 16 de julio de 2026, el pronóstico en Formosa indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20° y una máxima de 29°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:39 y se pone a las 18:18, dando aproximadamente 10h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 16 de julio de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 29 - 63 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 22° 22° Noreste 22 - 37 km/h 0% Cielo despejado
02:00 21° 21° Noreste 15 - 38 km/h 0% Cielo despejado
03:00 20° 20° Noreste 20 - 36 km/h 0% Cielo despejado
04:00 20° 20° Noreste 20 - 36 km/h 0% Cielo despejado
05:00 20° 20° Noreste 21 - 37 km/h 0% Cielo despejado
06:00 20° 20° Noreste 20 - 37 km/h 0% Cielo despejado
07:00 20° 20° Noreste 20 - 36 km/h 0% Cielo despejado
08:00 20° 20° Noreste 20 - 36 km/h 0% Soleado
09:00 21° 21° Noreste 22 - 40 km/h 0% Soleado
10:00 23° 24° Noreste 20 - 43 km/h 0% Soleado
11:00 24° 25° Noreste 21 - 40 km/h 0% Soleado
12:00 26° 27° Noreste 22 - 43 km/h 0% Soleado
13:00 27° 28° Noreste 23 - 43 km/h 0% Soleado
14:00 28° 29° Noreste 23 - 44 km/h 0% Soleado
15:00 28° 30° Noreste 24 - 45 km/h 0% Soleado
16:00 29° 30° Noreste 28 - 52 km/h 0% Soleado
17:00 28° 30° Norte 29 - 63 km/h 0% Soleado
18:00 27° 28° Norte 26 - 53 km/h 0% Nubes y claros
19:00 27° 28° Norte 24 - 48 km/h 0% Nubes y claros
20:00 27° 28° Norte 24 - 44 km/h 0% Cielo despejado
21:00 26° 27° Noreste 25 - 45 km/h 0% Cielo despejado
22:00 25° 26° Norte 25 - 46 km/h 0% Cielo despejado
23:00 25° 26° Norte 26 - 46 km/h 0% Cielo despejado
24:00 25° 26° Norte 26 - 47 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Formosatiempo en Formosa hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. A qué hora llega la tormenta al AMBA:el pronóstico que anticipa tres días con cielo cubierto y lluvias

    A qué hora llega la tormenta al AMBA: el pronóstico que anticipa tres días con cielo cubierto y lluvias

  2. Del “veranito” a las lluvias:qué día se esperan tormentas y cuándo vuelve el frío en Buenos Aires

    Del “veranito” a las lluvias: qué día se esperan tormentas y cuándo vuelve el frío en Buenos Aires

  3. Cambió el clima y se adelantan las tormentas:cuándo llueve en Buenos Aires y hasta qué día sigue el mal tiempo

    Cambió el clima y se adelantan las tormentas: cuándo llueve en Buenos Aires y hasta qué día sigue el mal tiempo

  4. Lluvias en el AMBA:a qué hora se complica el clima este sábado y qué pasa durante el partido de Argentina

    Lluvias en el AMBA: a qué hora se complica el clima este sábado y qué pasa durante el partido de Argentina

  5. Continúa la ola polar en gran parte del país:cuándo llega el alivio y cómo estará el clima el fin de semana largo

    Continúa la ola polar en gran parte del país: cuándo llega el alivio y cómo estará el clima el fin de semana largo
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Extranjerización de tierras:fuertes cuestionamientos al proyecto que debatirá el Congreso

Extranjerización de tierras: fuertes cuestionamientos al proyecto que debatirá el Congreso

Javier Milei expresó su “emoción infinita” tras el triunfo de Argentina sobre Inglaterra y reveló donde verá la final ante España

“¿Qué decís, loko?”:el cruce de Santiago Caputo con el titular de ATE por el partido de Argentina e Inglaterra

Victoria Villarruel palpitó la semifinal entre Argentina e Inglaterra con un categórico mensaje:“Jugamos contra los piratas usurpadores”

Economía

El dólar cortó una racha de tres ruedas seguidas de bajas y volvió a subir

El dólar cortó una racha de tres ruedas seguidas de bajas y volvió a subir

Cajeros de supermercado:cuánto cobran en julio de 2026 tras el último aumento salarial

Crisis industrial:cerró una histórica empresa argentina tras 50 años y casi 100 trabajadores se quedaron sin trabajo

Pensiones No Contributivas:cuánto cobran los beneficiarios en agosto 2026 tras el aumento de ANSES

Internacionales

Escala la tensión en Medio Oriente:Irán afirmó que “responderá con toda su fuerza y capacidad a las agresiones estadounidenses”

Escala la tensión en Medio Oriente: Irán afirmó que “responderá con toda su fuerza y capacidad a las agresiones estadounidenses”

“Matamos a Trump”:el cartel gigante que mostró al presidente de EEUU en un ataúd en la plaza principal de Teherán

¿Qué pasará con los USD 15.000 millones de “El Mayo” Zambada?:así funciona el decomiso de bienes del narcotráfico en Estados Unidos

Intentaron robar la casa de Lamine Yamal en Barcelona:la seguridad frustró el asalto y la Policía investiga