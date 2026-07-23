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El tiempo en Formosa hoy, 23 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa.
Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa. Foto: argentina.gob.ar
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El pronóstico para Formosa este 23 de julio de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de 12°. Con vientos de 11 - 22 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Cubierto
14°
Viento
Sur 4 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Sureste 4 - 12 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Sur 6 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 11 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 19°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:36
Puesta del sol18:22
Horas de luz10h 46m
Fase lunarCreciente
Iluminación70%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 23 de julio de 2026, el pronóstico en Formosa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:36 y se pone a las 18:22, dando aproximadamente 10h 46m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 23 de julio de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 11 - 22 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Suroeste 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 13° 13° Sur 11 - 18 km/h 0% Cubierto
03:00 14° 14° Sur 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 13° 13° Sur 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 13° 13° Suroeste 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 13° 13° Sur 8 - 14 km/h 0% Cubierto
07:00 13° 13° Sur 7 - 15 km/h 0% Cubierto
08:00 13° 13° Sur 6 - 13 km/h 0% Cubierto
09:00 14° 14° Sur 4 - 12 km/h 0% Cubierto
10:00 15° 15° Sur 4 - 11 km/h 0% Cubierto
11:00 16° 16° Sureste 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 18° 18° Este 8 - 21 km/h 0% Cubierto
13:00 18° 18° Noreste 6 - 21 km/h 0% Cubierto
14:00 18° 18° Noreste 5 - 16 km/h 0% Cubierto
15:00 18° 18° Noreste 5 - 15 km/h 0% Cubierto
16:00 18° 18° Este 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 18° 18° Sureste 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 17° 17° Sur 1 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 17° 17° Suroeste 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 16° 16° Suroeste 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 16° 16° Sur 4 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 15° 15° Sur 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 15° 15° Sur 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 14° Sureste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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