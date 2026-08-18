Evolución del clima en Formosa: máxima y mínima para hoy, 18 de agosto de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 18 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 18 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Formosa se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 18 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 7.2 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.
Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:18
|Puesta del sol
|18:34
|Horas de luz
|11h 16m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|36%
Radar meteorológico – Formosa
¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?
Para este 18 de agosto de 2026, el pronóstico en Formosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?
El sol sale hoy en Formosa a las 07:18 y se pone a las 18:34, dando aproximadamente 11h 16m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?
El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Formosa?
El pronóstico para hoy en Formosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 7.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?
Para este 18 de agosto de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 18 - 35 km/h.
Ubicación de Formosa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|19°
|19°
|Sur 11 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|19°
|19°
|Sur 11 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|18°
|18°
|Suroeste 10 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|18°
|18°
|Suroeste 10 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|17°
|17°
|Suroeste 11 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|17°
|17°
|Suroeste 11 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|17°
|17°
|Suroeste 10 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|17°
|17°
|Suroeste 13 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|18°
|18°
|Suroeste 11 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|18°
|18°
|Suroeste 12 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|19°
|19°
|Suroeste 12 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|19°
|19°
|Oeste 9 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|20°
|20°
|Oeste 11 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|20°
|20°
|Suroeste 14 - 34 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|17°
|17°
|Oeste 18 - 34 km/h
|80% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|16:00
|15°
|15°
|Suroeste 16 - 34 km/h
|80% 1.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|17:00
|15°
|15°
|Suroeste 10 - 29 km/h
|80% 2.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|18:00
|15°
|15°
|Suroeste 12 - 22 km/h
|60% 1.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|19:00
|15°
|15°
|Suroeste 11 - 22 km/h
|50% 0.9 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|20:00
|15°
|15°
|Suroeste 11 - 20 km/h
|40% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|21:00
|14°
|14°
|Suroeste 10 - 19 km/h
|40% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|22:00
|14°
|14°
|Suroeste 11 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|14°
|14°
|Suroeste 11 - 19 km/h
|0%
|Nubes altas
|24:00
|14°
|14°
|Suroeste 11 - 20 km/h
|0%
|Nubes altas
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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