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Evolución del clima en Formosa: máxima y mínima para hoy, 18 de agosto de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (7.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 18 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 18 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
18°
Viento
Suroeste 11 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
15°
Viento
Suroeste 10 - 29 km/h
Lluvia
80% 2.1 mm
Noche
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Suroeste 11 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 18 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 7.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 21°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:18
Puesta del sol18:34
Horas de luz11h 16m
Fase lunarCreciente
Iluminación36%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?

Para este 18 de agosto de 2026, el pronóstico en Formosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:18 y se pone a las 18:34, dando aproximadamente 11h 16m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 7.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 18 de agosto de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 18 - 35 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Sur 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
02:00 19° 19° Sur 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
03:00 18° 18° Suroeste 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 18° 18° Suroeste 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 17° 17° Suroeste 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 17° 17° Suroeste 11 - 20 km/h 0% Cubierto
07:00 17° 17° Suroeste 10 - 20 km/h 0% Cubierto
08:00 17° 17° Suroeste 13 - 26 km/h 0% Cubierto
09:00 18° 18° Suroeste 11 - 27 km/h 0% Cubierto
10:00 18° 18° Suroeste 12 - 25 km/h 0% Cubierto
11:00 19° 19° Suroeste 12 - 27 km/h 0% Cubierto
12:00 19° 19° Oeste 9 - 24 km/h 0% Cubierto
13:00 20° 20° Oeste 11 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 20° 20° Suroeste 14 - 34 km/h 0% Cubierto
15:00 17° 17° Oeste 18 - 34 km/h 80% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 15° 15° Suroeste 16 - 34 km/h 80% 1.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 15° 15° Suroeste 10 - 29 km/h 80% 2.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 15° 15° Suroeste 12 - 22 km/h 60% 1.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 15° 15° Suroeste 11 - 22 km/h 50% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 15° 15° Suroeste 11 - 20 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 14° 14° Suroeste 10 - 19 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 14° 14° Suroeste 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 14° 14° Suroeste 11 - 19 km/h 0% Nubes altas
24:00 14° 14° Suroeste 11 - 20 km/h 0% Nubes altas

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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