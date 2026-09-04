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Evolución del clima en Formosa: máxima y mínima para hoy, 4 de septiembre de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (16 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar
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Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en Formosa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 16° para este 4 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
16°
Viento
Sureste 19 - 37 km/h
Lluvia
50% 0.4 mm
Tarde
Cubierto
19°
Viento
Sur 14 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
18°
Viento
Sur 15 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 21 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 16 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 21°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:02
Puesta del sol18:41
Horas de luz11h 39m
Fase lunarMenguante
Iluminación47%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?

Para este 4 de septiembre de 2026, el pronóstico en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:02 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 11h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 16 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 4 de septiembre de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 21 - 41 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 20° 20° Sureste 20 - 41 km/h 0% Nubes y claros
02:00 20° 20° Sur 18 - 36 km/h 0% Nubes y claros
03:00 19° 19° Sur 19 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 19° 19° Sur 20 - 38 km/h 0% Cubierto
05:00 18° 18° Sureste 18 - 37 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 17° 17° Sur 19 - 33 km/h 80% 7.2 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
07:00 16° 16° Sureste 18 - 33 km/h 70% 6.2 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
08:00 16° 16° Sureste 21 - 36 km/h 70% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 16° 16° Sureste 19 - 37 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 16° 16° Sureste 19 - 36 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 19° 19° Sureste 18 - 38 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 20° 20° Sureste 16 - 36 km/h 0% Cubierto
13:00 19° 19° Sur 16 - 34 km/h 0% Cubierto
14:00 19° 19° Sur 16 - 33 km/h 0% Cubierto
15:00 19° 19° Sur 17 - 34 km/h 0% Cubierto
16:00 19° 19° Sur 15 - 32 km/h 0% Cubierto
17:00 19° 19° Sur 14 - 29 km/h 0% Cubierto
18:00 19° 19° Sur 14 - 28 km/h 0% Cubierto
19:00 18° 18° Sur 14 - 26 km/h 0% Cubierto
20:00 18° 18° Sur 15 - 26 km/h 0% Cubierto
21:00 18° 18° Sur 15 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 18° 18° Sur 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
23:00 17° 17° Sur 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
24:00 17° 17° Sur 17 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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