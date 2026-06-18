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Evolución del tiempo en Formosa: máxima y mínima para hoy, 18 de junio de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 23°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (5.5 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Formosa. Fuente: Turismo Formosa
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 18 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 23° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 18 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Nubes y claros
17°
Viento
Noreste 15 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
22°
Viento
Noreste 15 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Chubascos tormentosos con cielo cubierto
19°
Viento
Norte 5 - 34 km/h
Lluvia
50% 0.5 mm

Hoy en Formosa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 17 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 23°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:38
Puesta del sol18:08
Horas de luz10h 30m
Fase lunarCreciente
Iluminación17%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 18 de junio de 2026, el pronóstico en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:38 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 10h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 5.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 18 de junio de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 17 - 37 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Noreste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
02:00 13° 13° Noreste 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
03:00 14° 14° Noreste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Noreste 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 14° 14° Noreste 9 - 14 km/h 0% Cubierto
06:00 15° 15° Noreste 11 - 19 km/h 0% Cubierto
07:00 16° 16° Noreste 12 - 21 km/h 0% Cubierto
08:00 16° 16° Noreste 14 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 17° 17° Noreste 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
10:00 18° 18° Noreste 13 - 29 km/h 0% Nubes altas
11:00 20° 20° Noreste 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
12:00 21° 21° Noreste 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
13:00 21° 21° Noreste 17 - 33 km/h 0% Nubes y claros
14:00 22° 22° Noreste 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
15:00 22° 24° Noreste 14 - 33 km/h 0% Nubes y claros
16:00 22° 22° Noreste 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 22° Noreste 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 21° Noreste 16 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 21° 21° Noreste 17 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 21° 21° Noreste 17 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 20° 20° Norte 17 - 37 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 19° 19° Norte 5 - 34 km/h 50% 0.5 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
23:00 18° 18° Norte 15 - 30 km/h 80% 3.3 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
24:00 18° 18° Noroeste 12 - 31 km/h 90% 1.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Formosatiempo en Formosa hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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