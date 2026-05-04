Evolución del tiempo en Formosa: máxima y mínima para hoy, 4 de mayo de 2026
Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 28°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.
Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 28°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Formosa promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 18° para este 4 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Formosa
Hoy en Formosa se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 28°.
Viento: 19 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.1 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 23°.
Mañana se esperan 31° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 31°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:18
|Puesta del sol
|18:20
|Horas de luz
|11h 2m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|92%
Radar meteorológico – Formosa
¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?
Para este 4 de mayo de 2026, el pronóstico en Formosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 28°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?
El sol sale hoy en Formosa a las 07:18 y se pone a las 18:20, dando aproximadamente 11h 2m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?
El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Formosa?
El pronóstico para hoy en Formosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?
Para este 4 de mayo de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 19 - 39 km/h.
Ubicación de Formosa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|19°
|19°
|Este 6 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|19°
|19°
|Noreste 5 - 11 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|19°
|19°
|Noreste 4 - 8 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|19°
|19°
|Noreste 4 - 6 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|19°
|19°
|Norte 4 - 7 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|19°
|19°
|Norte 6 - 10 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|20°
|20°
|Norte 6 - 10 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|20°
|20°
|Norte 7 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|21°
|21°
|Norte 8 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|23°
|23°
|Norte 11 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|26°
|27°
|Norte 17 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|27°
|28°
|Norte 17 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|27°
|29°
|Norte 18 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|28°
|30°
|Norte 19 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|28°
|30°
|Norte 17 - 36 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|28°
|30°
|Norte 13 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|28°
|30°
|Norte 8 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|26°
|28°
|Noreste 5 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|24°
|25°
|Noreste 7 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|24°
|24°
|Noreste 8 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|23°
|23°
|Noreste 8 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|23°
|22°
|Noreste 9 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|23°
|22°
|Noreste 10 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|23°
|21°
|Noreste 9 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
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