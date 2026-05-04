Canal 26
Por Canal 26
lunes, 4 de mayo de 2026, 10:00
Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa.
Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa. Foto: argentina.gob.ar

Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 28°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Formosa promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 18° para este 4 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Nubes y claros
21°
Viento
Norte 8 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
28°
Viento
Norte 8 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
23°
Viento
Noreste 9 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 19 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 23°.


Mañana se esperan 31° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 31°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 28°
Mínima: 18°
Sensación Térmica: 20°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:18
Puesta del sol18:20
Horas de luz11h 2m
Fase lunarMenguante
Iluminación92%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 4 de mayo de 2026, el pronóstico en Formosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 28°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:18 y se pone a las 18:20, dando aproximadamente 11h 2m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 4 de mayo de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 19 - 39 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Este 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
02:00 19° 19° Noreste 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 19° 19° Noreste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
04:00 19° 19° Noreste 4 - 6 km/h 0% Cubierto
05:00 19° 19° Norte 4 - 7 km/h 0% Cubierto
06:00 19° 19° Norte 6 - 10 km/h 0% Cubierto
07:00 20° 20° Norte 6 - 10 km/h 0% Cubierto
08:00 20° 20° Norte 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 21° 21° Norte 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
10:00 23° 23° Norte 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
11:00 26° 27° Norte 17 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 27° 28° Norte 17 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 27° 29° Norte 18 - 37 km/h 0% Nubes y claros
14:00 28° 30° Norte 19 - 39 km/h 0% Nubes y claros
15:00 28° 30° Norte 17 - 36 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 28° 30° Norte 13 - 32 km/h 0% Nubes y claros
17:00 28° 30° Norte 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
18:00 26° 28° Noreste 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
19:00 24° 25° Noreste 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
20:00 24° 24° Noreste 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
21:00 23° 23° Noreste 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
22:00 23° 22° Noreste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
23:00 23° 22° Noreste 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
24:00 23° 21° Noreste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.