River rompe el mercado: Borré vuelve, Beltrán se acerca y otro refuerzo inesperado agita Núñez

River Plate Foto: Turismo Buenos Aires

River Plate decidió moverse con fuerza en el mercado de pases y, en cuestión de horas, pasó de la búsqueda de goles a protagonizar una de las ventanas más resonantes del fútbol argentino. El club de Núñez avanzó por nombres de jerarquía, cerró regresos esperados y sumó una variante defensiva que no estaba entre los rumores más fuertes del inicio de la negociación. Según distintas versiones periodísticas, Rafael Santos Borré tiene todo acordado para iniciar su segundo ciclo en River, mientras que Lucas Beltrán también quedó muy encaminado y el uruguayo Giovanni González se suma como alternativa para los laterales.

La prioridad deportiva era clara: sumar peso ofensivo. River necesitaba delanteros con gol, experiencia y conocimiento de partidos decisivos. En ese escenario, la chance de repatriar a futbolistas que ya conocen el club tomó fuerza y terminó siendo una vía concreta para reforzar al plantel. Borré, que llega desde Inter de Porto Alegre, volvería por una operación cercana a los 2,5 millones de dólares, cifra mencionada por varios medios que cubren el mercado millonario.

Borré, el regreso que ilusiona a los hinchas de River

El nombre de Rafael Santos Borré impacta de lleno en la memoria reciente de los hinchas. El colombiano fue una pieza fundamental en una etapa muy exitosa del club y dejó una huella fuerte por su entrega, movilidad, presión alta y goles importantes. En su anterior etapa en Núñez, disputó 149 partidos, convirtió 55 goles y repartió 22 asistencias, números que explican por qué su regreso genera tanta expectativa.

Rafael Santos Borré, River, NA

Además del costado emocional, el movimiento tiene una lectura futbolística. Borré no llega solo como un “ex River” querido, sino como un delantero que puede aportar intensidad, liderazgo y oficio dentro del área. De acuerdo con versiones publicadas, el atacante habría aceptado resignar una parte importante de su salario para volver al fútbol argentino, un gesto que refuerza la idea de que su deseo era regresar al club.

Lucas Beltrán, otro regreso que puede potenciar el ataque

La otra gran noticia pasa por Lucas Beltrán. El delantero surgido de las inferiores de River venía siendo uno de los nombres más mencionados en la búsqueda de un centrodelantero. Aunque en un principio trascendió que su prioridad era continuar en Europa, las negociaciones avanzaron y el panorama cambió con el correr de las horas. Algunos reportes indican que River acordó condiciones con Fiorentina por una operación que podría rondar los 7 millones o 7,5 millones por parte de la ficha del jugador.

Lucas Beltrán en River. Foto: NA.

Beltrán representa una apuesta distinta a la de Borré. Es más joven, conoce el club desde adentro y ya tuvo experiencia en el fútbol europeo, incluyendo su paso reciente por Valencia, según la información publicada sobre su situación. Su eventual regreso le daría al equipo una variante de área, sacrificio para presionar y capacidad para moverse por todo el frente de ataque.

Giovanni González, el refuerzo silencioso que suma soluciones

Mientras los focos estaban puestos en los delanteros, River también cerró la llegada de Giovanni González, lateral uruguayo de 31 años. El defensor llega desde Krasnodar de Rusia y puede desempeñarse por ambas bandas, una característica valorada por el cuerpo técnico para ampliar variantes en defensa. La operación fue informada en torno a los 500 mil dólares por el pase, aunque otros reportes mencionaron cifras cercanas en euros.

Giovanni González Foto: Web Krasnodar

La incorporación de González responde a una necesidad concreta: reforzar los costados y sumar competencia interna. Con pasado en Peñarol, Mallorca y la selección uruguaya, el lateral aporta roce internacional y versatilidad. Su llegada también aparece relacionada con la búsqueda de una alternativa para acompañar o competir en una zona donde River venía evaluando distintas opciones.

Simeone, Correa y Almada: River no se baja de los nombres fuertes

Aunque el mercado ya dejó movimientos importantes, River no parece dispuesto a detenerse. Giovanni Simeone continúa siendo un nombre que seduce, aunque la negociación con Torino aparece compleja por las diferencias económicas. El club italiano habría rechazado una oferta previa y mantendría pretensiones más altas, mientras que desde Núñez preparaban un nuevo intento para acercarse a las condiciones solicitadas.

En paralelo, también surgieron los nombres de Ángel Correa y Thiago Almada como objetivos de jerarquía para potenciar la ofensiva. Por Correa, Tigres habría fijado una cifra elevada cercana a los 15 millones de dólares, mientras que el caso Almada dependería de los tiempos deportivos y del contexto competitivo.

Un River renovado para pelear en todos los frentes

Con las llegadas ya encaminadas de Borré, Beltrán y Giovanni González, más los refuerzos previamente mencionados como Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri, River empieza a darle forma a un plantel de alto impacto. El mensaje de la dirigencia es contundente: el club quiere competir fuerte en el segundo semestre y recuperar protagonismo con nombres de peso.

La expectativa ahora pasa por la oficialización, la adaptación de los refuerzos y la posibilidad de que llegue otro golpe de mercado. Lo concreto es que River volvió a moverse como un gigante: fue por goles, repatrió historia y todavía amenaza con más bombazos.