Torta Malvinas Argentinas: la conmovedora historia de la receta que sirvió de apoyo para los héroes en la guerra de 1982

Torta de temática sobre Malvinas Foto: Instagram @museodelmate_oficial

En medio del frío, la incertidumbre y el dolor que marcó a la Argentina durante la guerra de Malvinas de 1982, hubo gestos silenciosos que buscaron acompañar a los soldados desde el continente. Entre cartas, donaciones, cadenas solidarias y mensajes de aliento, una receta casera quedó guardada en la memoria de muchas familias: la Torta Malvinas Argentinas, una preparación simple, calórica y pensada para resistir el paso de los días.

La historia volvió a tomar fuerza por un recuerdo familiar: una mujer escuchó por radio la propuesta de preparar esta torta para enviarla a las islas y decidió anotar la receta en un cuaderno. Con el tiempo, ese apunte se convirtió en una pequeña huella de una época atravesada por la guerra, pero también por la necesidad de demostrar cercanía con quienes estaban combatiendo lejos de sus hogares.

Cuál es la curiosa historia detrás de la receta de la Torta Malvinas Argentinas

La Torta Malvinas Argentinas nació como una iniciativa solidaria durante el conflicto del Atlántico Sur. Según los registros difundidos, una mujer compartió la receta en un programa radial de interés general e invitó a otras mujeres a prepararla para que pudiera ser enviada a los soldados argentinos desplegados en las islas.

La receta tenía un objetivo claro: debía ser fácil de hacer, económica, rendidora y resistente. No se trataba de una torta pensada para una mesa familiar de domingo, sino de un alimento que pudiera soportar el traslado, conservarse durante varias semanas y aportar energía en un escenario marcado por el frío, la humedad y las enormes dificultades logísticas.

La torta Malvinas Argentinas fue una receta difundida durante la guerra Foto: Infobae

El texto original que quedó registrado incluía ingredientes accesibles: 200 gramos de margarina, 200 gramos de dulce de leche, 200 gramos de cacao dulce, 2 huevos, 300 gramos de harina Blancaflor y una cucharadita de vainilla. También indicaba usar un molde de budín inglés de 26 centímetros, cocinarla 20 minutos en horno moderado y otros 20 minutos en horno suave. La instrucción final era tan práctica como emotiva:“Se envuelve en papel celofán y dura varias semanas”.

Más allá de sus ingredientes, la torta se transformó en un símbolo. Cada preparación representaba una forma de decir “no están solos”. En tiempos donde las comunicaciones eran limitadas y las familias vivían pendientes de cada noticia, cocinar también fue una manera de participar, acompañar y enviar un pedazo de hogar a quienes estaban en el frente.

De la radio a las casas: la difusión masiva de la propuesta solidaria

La radio tuvo un rol clave en la circulación de esta historia. En 1982, los hogares argentinos seguían las novedades del conflicto a través de los medios tradicionales, y fue justamente por esa vía que la receta comenzó a expandirse. La propuesta radial convocaba a preparar la torta y llevarla a determinados puntos para que luego pudiera ser despachada hacia las islas.

Así, lo que empezó como una receta compartida al aire se convirtió en una acción colectiva. En distintas casas, muchas mujeres tomaron nota, reunieron ingredientes y cocinaron con la ilusión de que ese alimento llegara a manos de algún soldado. La preparación era parecida a un budín de chocolate, compacta y sustanciosa, cualidades que la volvían adecuada para un envío prolongado.

Se caracterizaba por su sencillez y durabilidad ante el clima hostil del conflicto Foto: Infobae

Años después, veteranos de guerra y familiares ayudaron a confirmar que estas tortas formaron parte de aquella red de apoyo. El suboficial mayor retirado de la Fuerza Aérea Argentina y veterano de Malvinas Enso Simeoni recordó que en la terminal de cargas de la I Brigada Aérea de El Palomar se preparaban envíos de pertrechos, víveres y materiales hacia las islas. En ese contexto, también se mencionaron cajas con tortas similares a budines de chocolate.

Uno de los recuerdos más conmovedores está vinculado a su hija Alejandra. Durante la guerra, Simeoni pudo visitarla en una ocasión especial y le llevó una de esas tortas. Ella la recordó años más tarde por su“sabor inolvidable”, pero sobre todo por el valor emocional de aquel encuentro familiar breve, en medio de un momento tan difícil.

La receta olvidada: qué pasó con la Torta Malvinas Argentina tras la guerra de 1982

Con el final de la guerra, la Torta Malvinas Argentinas fue quedando relegada al recuerdo íntimo de quienes la prepararon, la escucharon por radio o conservaron la receta en algún cuaderno familiar. Como ocurrió con muchas historias pequeñas de 1982, no siempre tuvo un lugar central en los relatos públicos, pero permaneció como parte de la memoria doméstica de la guerra.

Su olvido también habla de una Argentina que, durante décadas, debió procesar el dolor de Malvinas desde distintos lugares: el de los veteranos, el de las familias, el de los caídos y el de una sociedad que buscó entender cómo acompañar después del silencio. En ese marco, la receta funciona como una postal de época: una mezcla de solidaridad, urgencia y amor expresado en algo tan cotidiano como cocinar.

Guerra de Malvinas Foto: Archivo La Nación

Hoy, recuperar la historia de la Torta Malvinas Argentinas no es solo rescatar una receta. Es volver a mirar los gestos anónimos que acompañaron a los soldados argentinos durante la guerra de 1982. Es recordar que, detrás de cada paquete destinado a las islas, había una familia, una cocina, una radio encendida y una esperanza.

La receta puede parecer sencilla, pero su historia la vuelve enorme. Porque en tiempos de guerra, incluso una torta envuelta en celofán podía transformarse en un mensaje poderoso: el abrazo de un país a sus héroes de Malvinas.