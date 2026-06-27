Con rival confirmado y Messi en el banco, Argentina se mide ante Jordania en el cierre del grupo J

La Selección argentina se enfrenta con Jordania, por la tercera y última fecha del Grupo J del Mundial 2026, en un encuentro donde saldrá a la cancha sin Lionel Messi y con un 11 alternativo.
El partido se disputa en el AT&T Stadium de Dallas con el árbitro del rumano István Kovács.
Seguí la cobertura minuto a minuto del partido de la Selección argentina:
Rival confirmado
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Los de Lionel Scaloni ya conocen a su rival en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Se trata de la Selección sensación que salió segunda del Grupo H.
Las probables formaciones
Con un once totalmente alternativo, Lionel Scaloni probará variantes y le dará minutos a jugadores que harán su estreno en una Copa del Mundo. Ante esto, las formaciones serían.
Por Argentina, Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone, Nico Paz; Julián Álvarez.
Mientras que Jordania iría con Yazeed Abu Laila, Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Mohammad Abu Hasheesh, Yazan Al-Arab, Nizar Al-Rashdan, Rajaei Ayed, Ibrahim Saadeh, Mousa Al-Taamari, Mahmoud Al-Mardi, Mohammad Abu Zrayq.