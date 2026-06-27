Con rival confirmado y Messi en el banco, Argentina se mide ante Jordania en el cierre del grupo J

Selección argentina en el Mundial 2026. Foto: EFE

La Selección argentina se enfrenta con Jordania, por la tercera y última fecha del Grupo J del Mundial 2026, en un encuentro donde saldrá a la cancha sin Lionel Messi y con un 11 alternativo.

El partido se disputa en el AT&T Stadium de Dallas con el árbitro del rumano István Kovács.

Seguí la cobertura minuto a minuto del partido de la Selección argentina: