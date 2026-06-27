Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Con rival confirmado y Messi en el banco, Argentina se mide ante Jordania en el cierre del grupo J

El equipo argentino cierra la fase de grupos desde las 23 en el Dallas Stadium. Los probables once de Scaloni, detalles del rival de 16avos de final y cómo quedó la llave completa.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Selección argentina en el Mundial 2026.
Selección argentina en el Mundial 2026. Foto: EFE
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Selección argentina se enfrenta con Jordania, por la tercera y última fecha del Grupo J del Mundial 2026, en un encuentro donde saldrá a la cancha sin Lionel Messi y con un 11 alternativo.

El partido se disputa en el AT&T Stadium de Dallas con el árbitro del rumano István Kovács.

Seguí la cobertura minuto a minuto del partido de la Selección argentina:

Las probables formaciones

Con un once totalmente alternativo, Lionel Scaloni probará variantes y le dará minutos a jugadores que harán su estreno en una Copa del Mundo. Ante esto, las formaciones serían.

Por Argentina, Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone, Nico Paz; Julián Álvarez.

Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Mientras que Jordania iría con Yazeed Abu Laila, Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Mohammad Abu Hasheesh, Yazan Al-Arab, Nizar Al-Rashdan, Rajaei Ayed, Ibrahim Saadeh, Mousa Al-Taamari, Mahmoud Al-Mardi, Mohammad Abu Zrayq.

Mundial 2026Selección ArgentinaSelección Jordania
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Conmoción en el tenis argentino:murió un referente que dejó huella dentro y fuera de la cancha

    Conmoción en el tenis argentino: murió un referente que dejó huella dentro y fuera de la cancha

  2. Cómo quedaron los 16avos de final del Mundial 2026:el cuadro actualizado con todos los resultados

    Cómo quedaron los 16avos de final del Mundial 2026: el cuadro actualizado con todos los resultados

  3. Fernando Muslera rompió el silencio tras la eliminación de Uruguay:“No alcanza con pedir perdón”

    Fernando Muslera rompió el silencio tras la eliminación de Uruguay: “No alcanza con pedir perdón”

  4. Colapinto terminó 14° en la última práctica libre en el GP de Austria:horarios de la clasificación y cronograma completo de la Fórmula 1

    Colapinto terminó 14° en la última práctica libre en el GP de Austria: horarios de la clasificación y cronograma completo de la Fórmula 1

  5. Quién es Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca desesperadamente a su familia tras el terremoto en Venezuela

    Quién es Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca desesperadamente a su familia tras el terremoto en Venezuela
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

San Vicente presentó Distrito Laguna:el plan que busca convertir a la ciudad en un nuevo polo ambiental, turístico y productivo de la Provincia

San Vicente presentó Distrito Laguna: el plan que busca convertir a la ciudad en un nuevo polo ambiental, turístico y productivo de la Provincia

Tensión en La Plata:incidentes y principio de incendio en la Municipalidad durante una protesta

Ante la inminente salida de Manuel Adorni, el lunes asumiría Diego Santilli como jefe de Gabinete

Chau al paro de 36 horas:qué es el modelo “a la francesa”, la medida de fuerza que analiza ejecutar la CGT contra el Gobierno

Economía

PAMI confirmó qué medicamentos seguirán siendo gratis en 2026 y cómo acceder al beneficio

PAMI confirmó qué medicamentos seguirán siendo gratis en 2026 y cómo acceder al beneficio

Aguinaldo de junio 2026:hasta qué fecha tienen tiempo de pagarlo

Preocupante aumento de la morosidad en Argentina:cómo es el plan del Banco Nación para refinanciar las deudas

RIGI:aprueban el Gasoducto San Matías, la obra de 1.300 millones de dólares que impulsará exportaciones de GNL

Internacionales

Argelia busca “revancha” ante Austria tras la “Desgracia de Gijón”:el escandaloso partido del Mundial 82 que dejó una herida abierta por 44 años

Argelia busca “revancha” ante Austria tras la “Desgracia de Gijón”: el escandaloso partido del Mundial 82 que dejó una herida abierta por 44 años

Terremoto en Venezuela:crece el número de víctimas y el Gobierno asegura que la prioridad es rescatar a las personas atrapadas

Tristeza en el fútbol:encontraron muerto a un jugador de la Selección Sub 20 de Venezuela tras los terremotos

El estrecho de Ormuz bajo fuego:Estados Unidos bombardeó bases militares iraníes tras un ataque con drones