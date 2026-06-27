Cambio brusco de clima: llegan lluvias, ráfagas y una fuerte baja de temperatura en varias zonas del país

Clima en Buenos Aires Foto: Archivo Canal 26

El tiempo volverá a cambiar de manera marcada en las próximas horas. Luego de una breve pausa en las temperaturas más bajas, el avance de un frente frío provocará un giro en las condiciones meteorológicas, con lluvias, ráfagas de viento y un descenso térmico que se hará sentir especialmente desde el domingo. El fenómeno alcanzará al Área Metropolitana de Buenos Aires, sectores de la provincia de Buenos Aires, el centro del país y parte de la Patagonia.

De acuerdo con los pronósticos difundidos para este fin de semana, el sábado se presentará como una jornada de transición: el ambiente se mantendrá fresco durante la mañana, pero con una tarde algo más templada en comparación con los días previos. Sin embargo, ese alivio será breve, ya que el ingreso de aire más frío comenzará a modificar el escenario hacia el cierre del fin de semana.

El domingo llega el cambio más fuerte: lluvias y viento en aumento

El punto de quiebre será el domingo, cuando aumente la inestabilidad y se registren precipitaciones aisladas en distintos momentos del día. Para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, las probabilidades de lluvia se ubican en torno al 10% al 40%, con una jornada gris, húmeda y más fría.

Pronóstico extendido Foto: SMN

Además de las lluvias, el viento será otro de los protagonistas. Hacia la noche del domingo podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, lo que reforzará la sensación de frío y podría complicar actividades al aire libre. Por eso, quienes tengan planes durante la jornada deberían prestar atención a la evolución del pronóstico y salir con abrigo e impermeable.

Cuánto bajará la temperatura durante la semana

Tras el paso del sistema frontal, el aire frío ganará terreno y dejará un escenario típicamente invernal. Para el lunes se anticipa una mínima cercana a los 4°C y una máxima que rondará los 14°C, con cielo parcialmente nublado y sin grandes chances de lluvias. El martes y el miércoles se mantendrían condiciones similares, con mañanas muy frías y tardes apenas templadas.

La tendencia indica que el frío persistirá durante al menos 72 horas, por lo que el descenso térmico no será un episodio aislado. Incluso hacia el jueves, la temperatura máxima podría ubicarse cerca de los 12°C, consolidando una semana con valores bajos para la región central del país.

Las zonas más afectadas por el frente frío

El cambio de tiempo impactará principalmente sobre la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y distintos sectores del centro y este de la provincia de Buenos Aires. También se espera que el aire frío avance sobre zonas del centro del país y la Patagonia, donde las bajas temperaturas ya comenzaron a sentirse con fuerza.

¿Llueve en Buenos Aires? Foto: NA

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por fenómenos adversos en distintas provincias. Para este sábado se informaron alertas amarillas por viento en áreas de Mendoza, San Juan, Santa Cruz y Tierra del Fuego, con velocidades estimadas de entre 50 y 70 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. También se advirtieron tormentas en Formosa y Misiones, con lluvias intensas, posible granizo y ráfagas fuertes.

Recomendaciones ante lluvias, viento y frío

Frente a este escenario, se recomienda asegurar objetos que puedan volarse, como macetas, sillas, toldos o elementos ubicados en balcones y terrazas. También es importante evitar refugiarse debajo de árboles, postes, marquesinas o carteles durante momentos de viento intenso.

Para quienes deban trasladarse, conviene revisar el estado del tiempo antes de salir, manejar con precaución y tener especial cuidado en rutas o avenidas expuestas a ráfagas. En zonas con lluvia, la visibilidad puede reducirse y el asfalto mojado aumenta el riesgo de maniobras bruscas.

Cuándo mejora el tiempo

Después del domingo inestable, el comienzo de la semana marcaría una mejora en cuanto a precipitaciones, aunque no en las temperaturas. Es decir, el tiempo tenderá a estabilizarse, pero el frío seguirá firme durante varios días. El lunes, martes y miércoles se esperan jornadas con cielo parcial o algo nublado, mañanas muy frías y tardes frescas.

En resumen, el fin de semana estará dividido en dos partes: un sábado más estable y un domingo con lluvias, viento y descenso térmico. Luego, la semana arrancará con un marcado pulso de aire frío que obligará a reforzar el abrigo y a seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico.