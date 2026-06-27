Ernestina Pais y el testimonio más profundo sobre su lucha contra el alcoholismo: “Sentí que volví a nacer”

Ernestina Pais Foto: captura Bondi

Ernestina Pais había decidido transformar una experiencia profundamente dolorosa en una forma de ayudar a otros. En distintas entrevistas, la periodista y conductora habló con una crudeza poco habitual sobre su lucha contra el alcoholismo, el momento en que tocó fondo y el proceso que la llevó a iniciar un tratamiento para reconstruir su vida.

Su testimonio volvió a cobrar fuerza tras conocerse su muerte, porque en sus palabras había dejado una mirada honesta sobre el consumo problemático, la angustia y la importancia de pedir ayuda a tiempo. Lejos de ocultar lo que había atravesado, Ernestina eligió contar su historia para derribar prejuicios y mostrar que la recuperación era posible.

Durante una de sus apariciones televisivas más recordadas, la conductora explicó que el consumo de alcohol se había intensificado durante la pandemia. Según relató, comenzó a beber como una manera de tapar el dolor, calmar la ansiedad y silenciar aquello que no podía poner en palabras.

“Viví un infierno”: la frase que resumió su momento más difícil

Con una sinceridad conmovedora, Ernestina Pais expresó que el problema no había empezado simplemente con una copa. Para ella, el origen estaba mucho más atrás: en emociones no resueltas, en heridas personales y en la dificultad para hablar de lo que realmente le pasaba.

Ernestina Pais Foto: redes

“El consumo problemático empieza cuando no decís lo que te está pasando”, había reflexionado en una entrevista. Esa frase sintetizaba una parte central de su mensaje: la adicción no aparece de un día para el otro, sino que muchas veces crece en silencio, alimentada por el sufrimiento, la soledad y la falta de herramientas emocionales.

La periodista llegó a describir aquella etapa como un verdadero infierno. Contó que hubo momentos en los que bebía mientras lloraba y que lo único que deseaba era desaparecer. Sus palabras impactaron porque no buscaban generar lástima, sino mostrar la dimensión real de una enfermedad que afecta a miles de personas y que todavía carga con muchos estigmas.

La intervención de su familia y la internación que cambió su mirada

En su relato, Ernestina también habló del rol fundamental que tuvo su familia. Aunque en un primer momento intentó salir por sus propios medios e incluso buscó ayuda de manera voluntaria, la situación se volvió más compleja después de una crisis personal.

Fue entonces cuando sus seres queridos intervinieron para que pudiera iniciar un tratamiento más profundo. Con el paso del tiempo, la conductora entendió aquella decisión desde otro lugar. Lo que en un principio pudo haber sentido como una medida difícil de aceptar, más adelante lo definió como“un acto de amor”.

Ese cambio de mirada marcó un antes y un después. Ernestina contó que, al ingresar al espacio terapéutico y comprender dónde estaba, sintió que tenía frente a sí una oportunidad real. Fue allí donde pronunció una de las frases más fuertes de su testimonio:“Sentí que volví a nacer”.

El tratamiento, la terapia y el trabajo emocional

Pais relató que su proceso de recuperación no fue inmediato ni sencillo. Permaneció aproximadamente un año y medio en tratamiento, donde realizó distintas instancias terapéuticas. Según explicó, atravesó espacios individuales, grupales y vinculares que le permitieron revisar aspectos profundos de su historia personal.

Ese recorrido la ayudó a entender que el alcohol no era el único problema, sino la consecuencia visible de un dolor más antiguo. La conductora habló de heridas de la infancia, frustraciones acumuladas y emociones que durante mucho tiempo no había podido procesar.

Murió Ernestina Pais a los 54 años Foto: redes

En ese camino, encontró herramientas para volver a conectarse con ella misma desde otro lugar. Por eso, cuando hablaba de su recuperación, no lo hacía como una solución mágica, sino como un proceso sostenido, con acompañamiento profesional y afectivo.

El mensaje de esperanza que dejó Ernestina Pais

Una de las frases que más repitió Ernestina Pais después de su recuperación fue directa y poderosa: “Sí se puede”. Con esas palabras buscaba acompañar a quienes estuvieran atravesando una situación similar y también a sus familias.

La conductora defendió públicamente las internaciones terapéuticas cuando son necesarias y remarcó que no deben pensarse como un castigo, sino como una herramienta posible para salvar vidas. En su experiencia, el tratamiento le permitió recuperar claridad, reencontrarse con sus vínculos y volver a proyectar.

Su testimonio quedó como una advertencia, pero también como una puerta abierta a la esperanza. Ernestina Pais habló del alcoholismo sin vergüenza, sin disfraces y sin frases hechas. Lo hizo desde el lugar de alguien que conoció el dolor de cerca y que, aun así, pudo encontrar una salida.

Hoy, sus palabras adquieren un valor especial. No solo por la sensibilidad de su historia, sino porque recuerdan la importancia de escuchar, acompañar y pedir ayuda cuando el sufrimiento empieza a desbordar.