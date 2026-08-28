Pronóstico en Formosa: cómo estará el clima hoy, 28 de agosto de 2026

Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 31°. Con un cielo cielo despejado, el clima en Formosa promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 20° para este 28 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Formosa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 20° y llegará a una máxima de 31°.
Viento: 21 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 25°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°.
Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 21°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:09
|Puesta del sol
|18:38
|Horas de luz
|11h 29m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|100%
Radar meteorológico – Formosa
¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?
Para este 28 de agosto de 2026, el pronóstico en Formosa indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20° y una máxima de 31°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?
El sol sale hoy en Formosa a las 07:09 y se pone a las 18:38, dando aproximadamente 11h 29m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?
El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Formosa?
El pronóstico para hoy en Formosa indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?
Para este 28 de agosto de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 21 - 39 km/h.
Ubicación de Formosa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|26°
|27°
|Norte 20 - 34 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|26°
|27°
|Norte 21 - 39 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|25°
|26°
|Norte 19 - 38 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|25°
|25°
|Norte 17 - 34 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|24°
|25°
|Norte 16 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|24°
|25°
|Norte 16 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|24°
|24°
|Norte 16 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|24°
|24°
|Noroeste 12 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|25°
|26°
|Oeste 8 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|27°
|28°
|Noroeste 8 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|28°
|30°
|Noroeste 9 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|29°
|31°
|Noroeste 10 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|30°
|32°
|Noroeste 9 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|31°
|33°
|Noroeste 11 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|30°
|32°
|Oeste 11 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|28°
|31°
|Suroeste 13 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|27°
|30°
|Suroeste 10 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|27°
|29°
|Sur 13 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|25°
|25°
|Sur 15 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|23°
|24°
|Sur 18 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|23°
|23°
|Sur 15 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|22°
|22°
|Sur 15 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|21°
|21°
|Sur 15 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|21°
|21°
|Sur 13 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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