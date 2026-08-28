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Pronóstico en Formosa: cómo estará el clima hoy, 28 de agosto de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 20° y una máxima de 31°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Formosa. Fuente: Turismo Formosa
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Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 31°. Con un cielo cielo despejado, el clima en Formosa promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 20° para este 28 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
25°
Viento
Oeste 8 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
27°
Viento
Suroeste 10 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
22°
Viento
Sur 15 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 20° y llegará a una máxima de 31°.

Viento: 21 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 25°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 31°
Mínima: 20°
Sensación Térmica: 26°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:09
Puesta del sol18:38
Horas de luz11h 29m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?

Para este 28 de agosto de 2026, el pronóstico en Formosa indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20° y una máxima de 31°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:09 y se pone a las 18:38, dando aproximadamente 11h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 28 de agosto de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 21 - 39 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 26° 27° Norte 20 - 34 km/h 0% Cielo despejado
02:00 26° 27° Norte 21 - 39 km/h 0% Cielo despejado
03:00 25° 26° Norte 19 - 38 km/h 0% Cielo despejado
04:00 25° 25° Norte 17 - 34 km/h 0% Cielo despejado
05:00 24° 25° Norte 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
06:00 24° 25° Norte 16 - 29 km/h 0% Nubes y claros
07:00 24° 24° Norte 16 - 28 km/h 0% Nubes y claros
08:00 24° 24° Noroeste 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
09:00 25° 26° Oeste 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
10:00 27° 28° Noroeste 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
11:00 28° 30° Noroeste 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 29° 31° Noroeste 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
13:00 30° 32° Noroeste 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
14:00 31° 33° Noroeste 11 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 30° 32° Oeste 11 - 25 km/h 0% Cubierto
16:00 28° 31° Suroeste 13 - 25 km/h 0% Cubierto
17:00 27° 30° Suroeste 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 27° 29° Sur 13 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 25° 25° Sur 15 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 23° 24° Sur 18 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 23° 23° Sur 15 - 32 km/h 0% Nubes y claros
22:00 22° 22° Sur 15 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 21° 21° Sur 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
24:00 21° 21° Sur 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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