Pronóstico en Formosa: cómo estará el clima hoy, 28 de septiembre de 2026

Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 37°. Con un cielo soleado, el clima en Formosa promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 26° para este 28 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Formosa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 26° y llegará a una máxima de 37°.
Viento: 23 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 29°, lo ideal es ropa ligera, remera de manga corta y protector solar. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 30°.
Mañana se esperan 30° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 25°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:35
|Puesta del sol
|18:51
|Horas de luz
|12h 16m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|95%
Radar meteorológico – Formosa
¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?
Para este 28 de septiembre de 2026, el pronóstico en Formosa indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 26° y una máxima de 37°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?
El sol sale hoy en Formosa a las 06:35 y se pone a las 18:51, dando aproximadamente 12h 16m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?
El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Formosa?
El pronóstico para hoy en Formosa indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?
Para este 28 de septiembre de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 23 - 41 km/h.
Ubicación de Formosa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|28°
|31°
|Norte 17 - 31 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|28°
|30°
|Norte 17 - 30 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|28°
|30°
|Norte 17 - 31 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|27°
|29°
|Norte 16 - 30 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|27°
|29°
|Norte 16 - 29 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|27°
|28°
|Norte 16 - 29 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|26°
|28°
|Noreste 13 - 28 km/h
|0%
|Soleado
|08:00
|27°
|30°
|Noreste 14 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|29°
|33°
|Noreste 14 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|31°
|36°
|Norte 18 - 34 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|33°
|38°
|Norte 19 - 38 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|34°
|40°
|Norte 18 - 38 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|35°
|41°
|Norte 18 - 37 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|36°
|41°
|Norte 19 - 38 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|37°
|42°
|Norte 18 - 38 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|37°
|41°
|Norte 15 - 34 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|36°
|41°
|Noreste 12 - 28 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|34°
|40°
|Noreste 10 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|31°
|36°
|Noreste 13 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|31°
|34°
|Noreste 15 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|30°
|33°
|Noreste 18 - 31 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|30°
|33°
|Noreste 21 - 37 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|30°
|32°
|Norte 23 - 41 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|30°
|32°
|Norte 22 - 41 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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