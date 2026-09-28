Pronóstico en Formosa: cómo estará el clima hoy, 28 de septiembre de 2026

Hoy en Formosa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 26° y llegará a una máxima de 37°.

Viento: 23 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 29°, lo ideal es ropa ligera, remera de manga corta y protector solar. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 30°.

Mañana se esperan 30° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 25°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.