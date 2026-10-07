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Pronóstico en Formosa: cómo estará el clima hoy, 7 de octubre de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 20° y una máxima de 31°. Con una probabilidad de lluvia de 40% (0.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa.
Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa. Foto: argentina.gob.ar
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Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 31°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Formosa promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 20° para este 7 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
24°
Viento
Noreste 13 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
30°
Viento
Noreste 15 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
26°
Viento
Norte 20 - 36 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 20° y llegará a una máxima de 31°.

Viento: 22 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 24°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 26°.


Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 27°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 31°
Mínima: 20°
Sensación Térmica: 20°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:25
Puesta del sol18:55
Horas de luz12h 30m
Fase lunarMenguante
Iluminación10%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?

Para este 7 de octubre de 2026, el pronóstico en Formosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20° y una máxima de 31°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 06:25 y se pone a las 18:55, dando aproximadamente 12h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 7 de octubre de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 22 - 43 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 21° 21° Noreste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
02:00 21° 21° Noreste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
03:00 20° 20° Noreste 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 20° 20° Noreste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
05:00 20° 20° Noreste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
06:00 20° 20° Noreste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
07:00 21° 21° Noreste 12 - 20 km/h 0% Soleado
08:00 22° 21° Noreste 11 - 22 km/h 0% Soleado
09:00 24° 25° Noreste 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
10:00 26° 28° Noreste 16 - 32 km/h 0% Nubes y claros
11:00 28° 30° Noreste 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
12:00 29° 31° Noreste 19 - 39 km/h 0% Nubes y claros
13:00 29° 32° Noreste 19 - 40 km/h 0% Nubes y claros
14:00 30° 33° Noreste 20 - 39 km/h 0% Nubes y claros
15:00 30° 33° Norte 21 - 43 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 30° 33° Norte 20 - 41 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 30° 33° Noreste 15 - 37 km/h 0% Nubes y claros
18:00 29° 32° Noreste 14 - 28 km/h 0% Soleado
19:00 27° 29° Noreste 14 - 25 km/h 0% Soleado
20:00 26° 28° Noreste 15 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 26° 28° Noreste 18 - 31 km/h 0% Nubes y claros
22:00 26° 28° Norte 20 - 36 km/h 0% Nubes y claros
23:00 26° 28° Norte 22 - 40 km/h 0% Cielo despejado
24:00 26° 28° Norte 16 - 39 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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