Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 21 de mayo de 2026, 06:30
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Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar
Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 21 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 16h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Soleado
11°
Viento
Sur 6 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Sur 11 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
14°
Viento
Sureste 14 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 15 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 18°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:27
Puesta del sol18:11
Horas de luz10h 44m
Fase lunarCreciente
Iluminación30%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 21 de mayo de 2026, el pronóstico en Formosa indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:27 y se pone a las 18:11, dando aproximadamente 10h 44m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 21 de mayo de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 15 - 28 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Sur 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° Sur 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° Sur 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sur 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Sur 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sur 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sur 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Sur 5 - 10 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Sur 6 - 14 km/h 0% Soleado
10:00 13° 13° Sureste 9 - 21 km/h 0% Soleado
11:00 15° 15° Sureste 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Sureste 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Sureste 10 - 25 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Sureste 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Sureste 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Sur 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Sur 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Sur 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Sur 10 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 14° 14° Sur 12 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 14° 14° Sur 13 - 24 km/h 0% Cubierto
22:00 14° 14° Sureste 14 - 25 km/h 0% Cubierto
23:00 14° 14° Sureste 14 - 28 km/h 0% Cubierto
24:00 13° 13° Sur 15 - 27 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.