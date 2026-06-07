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Pronóstico en Formosa: cómo estará el tiempo hoy, 7 de junio de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 27°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.8 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 7 de junio de 2026 a las 03:30
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Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa.
Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa. Foto: argentina.gob.ar
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Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 27°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo cubierto, la jornada en Formosa promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 16° para este 7 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Nubes y claros
18°
Viento
Noreste 8 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
25°
Viento
Norte 3 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
18°
Viento
Sureste 11 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 16 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 27°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:35
Puesta del sol18:08
Horas de luz10h 33m
Fase lunarMenguante
Iluminación58%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 7 de junio de 2026, el pronóstico en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 27°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:35 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 10h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 2.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 7 de junio de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 16 - 33 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Este 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
02:00 18° 18° Este 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
03:00 17° 17° Noreste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
04:00 17° 17° Noreste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
05:00 17° 17° Noreste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
06:00 17° 17° Noreste 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
07:00 16° 16° Noreste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
08:00 17° 17° Noreste 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
09:00 18° 18° Noreste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
10:00 21° 21° Noreste 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
11:00 22° 23° Noreste 10 - 22 km/h 0% Soleado
12:00 24° 25° Noreste 11 - 24 km/h 0% Soleado
13:00 25° 26° Norte 12 - 25 km/h 0% Soleado
14:00 26° 27° Norte 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
15:00 26° 27° Noreste 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
16:00 26° 27° Norte 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
17:00 25° 26° Norte 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 23° 24° Suroeste 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 19° 19° Sur 14 - 32 km/h 50% 1.2 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
20:00 18° 18° Sur 16 - 32 km/h 50% 1.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 18° 18° Sureste 12 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 18° 18° Sureste 11 - 22 km/h 0% Cubierto
23:00 18° 18° Sureste 11 - 20 km/h 70% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 18° 18° Este 9 - 19 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Formosatiempo en Formosa hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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