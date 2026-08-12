comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pronóstico extendido para Formosa: qué esperar del clima este 12 de agosto de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (3.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar
Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 12 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 12 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
13°
Viento
Suroeste 7 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Sur 7 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15°
Viento
Sur 10 - 20 km/h
Lluvia
30% 0.5 mm

Hoy en Formosa se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 14 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 20°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:24
Puesta del sol18:31
Horas de luz11h 7m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?

Para este 12 de agosto de 2026, el pronóstico en Formosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:24 y se pone a las 18:31, dando aproximadamente 11h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 3.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 12 de agosto de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 14 - 26 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sur 6 - 17 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Suroeste 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 12° 12° Sur 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 12° 12° Sureste 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Noreste 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Noreste 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 12° 12° Suroeste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 12° 12° Suroeste 3 - 9 km/h 0% Cubierto
09:00 13° 13° Suroeste 7 - 16 km/h 0% Cubierto
10:00 14° 14° Suroeste 5 - 16 km/h 0% Cubierto
11:00 15° 15° Suroeste 2 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 17° 17° Oeste 3 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 18° 18° Suroeste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 19° Suroeste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
15:00 20° 20° Suroeste 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 20° Suroeste 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Sur 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 18° 18° Sur 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Sur 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Sur 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 15° Sur 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 15° Sur 10 - 20 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 14° 14° Sur 12 - 24 km/h 30% 2.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 14° 14° Sur 12 - 25 km/h 30% 1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Formosatiempo en Formosa hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. ¿Se disipan las tormentas en Buenos Aires?:el Servicio Meteorológico Nacional ajustó la previsión para los próximos días

    ¿Se disipan las tormentas en Buenos Aires?: el Servicio Meteorológico Nacional ajustó la previsión para los próximos días

  2. Vuelven las tormentas severas al AMBA:a qué hora se desatan las lluvias este miércoles

    Vuelven las tormentas severas al AMBA: a qué hora se desatan las lluvias este miércoles

  3. Hay alerta naranja por tormentas fuertes en el AMBA:a qué hora llega el temporal con frío y lluvias este jueves

    Hay alerta naranja por tormentas fuertes en el AMBA: a qué hora llega el temporal con frío y lluvias este jueves

  4. Aflojan las heladas, pero vuelven las tormentas:cómo sigue el clima y cuándo llueve en Buenos Aires

    Aflojan las heladas, pero vuelven las tormentas: cómo sigue el clima y cuándo llueve en Buenos Aires

  5. Se complica el clima en Buenos Aires:tormentas fuertes, ráfagas de 50 km/h y posible ciclogénesis

    Se complica el clima en Buenos Aires: tormentas fuertes, ráfagas de 50 km/h y posible ciclogénesis
Lo último

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Luis Caputo vaticinó la reelección de Milei en 2027 y realizó una proyección de la economía argentina:“No hay razón ahora para no estar optimista”

Luis Caputo vaticinó la reelección de Milei en 2027 y realizó una proyección de la economía argentina: “No hay razón ahora para no estar optimista”

Javier Milei envió un mensaje de apoyo a Lionel Messi tras la carta por la muerte de su padre:“¡Fuerza Capitán!”

Avanza el proyecto de Inocencia Fiscal II:qué dice el dictamen aprobado en Diputados y a quiénes alcanza la exclusión total de funcionarios

La Rioja vuelve a emitir los bonos Chachos:cómo funciona la cuasimoneda y hasta cuándo estará vigente

Política

Luis Caputo vaticinó la reelección de Milei en 2027 y realizó una proyección de la economía argentina:“No hay razón ahora para no estar optimista”

Luis Caputo vaticinó la reelección de Milei en 2027 y realizó una proyección de la economía argentina: “No hay razón ahora para no estar optimista”

Guía de salarios:cuánto gana un empleado de Starbucks en agosto 2026

La Rioja vuelve a emitir los bonos Chachos:cómo funciona la cuasimoneda y hasta cuándo estará vigente

China desembarca en el transporte público de la Argentina:la Nueva Metropol invirtió US$45 millones en 150 colectivos

Internacionales

La “OTAN musulmana” toma forma:Arabia Saudita, Turquía y Pakistán activan la inédita Alianza de La Meca

La “OTAN musulmana” toma forma: Arabia Saudita, Turquía y Pakistán activan la inédita Alianza de La Meca

MINUTO A MINUTO | El Gobierno de Colombia confirmó que hay al menos 239 muertos y 3.755 heridos por el terremoto

Video emocionante:así rescataron a Antonio, el perro atrapado entre los escombros tras el terremoto en Colombia

El “Pentágono” de Medellín avanza:cómo funcionará el moderno centro de seguridad con inteligencia artificial