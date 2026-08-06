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Temperaturas y lluvias en Formosa: los datos del clima hoy, 6 de agosto de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 29°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (2.9 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 6 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 29° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 18° para este 6 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
20°
Viento
Norte 13 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
28°
Viento
Noroeste 12 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
20°
Viento
Sur 18 - 33 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 29°.

Viento: 29 - 59 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 2.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 29°
Mínima: 18°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:28
Puesta del sol18:28
Horas de luz11h 0m
Fase lunarMenguante
Iluminación44%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?

Para este 6 de agosto de 2026, el pronóstico en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 29°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:28 y se pone a las 18:28, dando aproximadamente 11h 0m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 2.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 6 de agosto de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 29 - 59 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Noreste 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
02:00 19° 19° Norte 15 - 27 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 19° 19° Norte 13 - 26 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 19° 19° Norte 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros
05:00 19° 19° Norte 14 - 25 km/h 0% Cielo despejado
06:00 19° 19° Norte 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
07:00 19° 19° Norte 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
08:00 19° 19° Norte 16 - 28 km/h 0% Soleado
09:00 20° 20° Norte 13 - 28 km/h 0% Soleado
10:00 22° 22° Norte 15 - 30 km/h 0% Soleado
11:00 24° 24° Norte 17 - 34 km/h 0% Soleado
12:00 25° 26° Norte 17 - 36 km/h 0% Soleado
13:00 27° 29° Norte 16 - 36 km/h 0% Soleado
14:00 28° 30° Norte 16 - 34 km/h 0% Soleado
15:00 29° 31° Noroeste 20 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 29° 31° Noroeste 16 - 42 km/h 0% Nubes y claros
17:00 28° 31° Noroeste 12 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 27° 29° Oeste 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
19:00 21° 21° Suroeste 29 - 58 km/h 50% 1.8 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
20:00 20° 20° Suroeste 15 - 49 km/h 60% 0.9 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 20° 20° Sur 17 - 33 km/h 0% Nubes y claros
22:00 20° 20° Sur 18 - 33 km/h 0% Cubierto
23:00 20° 20° Sur 17 - 33 km/h 0% Cubierto
24:00 19° 19° Sur 18 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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