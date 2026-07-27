Temperaturas y lluvias en Formosa: los datos del tiempo hoy, 27 de julio de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 27 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 30° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 20° para este 27 de julio de 2026.
Pronóstico para hoy en Formosa
Hoy en Formosa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 20° y llegará a una máxima de 30°.
Viento: 19 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 22°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 24°.
Mañana se esperan 30° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 24°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:34
|Puesta del sol
|18:24
|Horas de luz
|10h 50m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|96%
Radar meteorológico – Formosa
¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?
Para este 27 de julio de 2026, el pronóstico en Formosa indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20° y una máxima de 30°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?
El sol sale hoy en Formosa a las 07:34 y se pone a las 18:24, dando aproximadamente 10h 50m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?
El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Formosa?
El pronóstico para hoy en Formosa indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?
Para este 27 de julio de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 19 - 39 km/h.
Ubicación de Formosa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|21°
|21°
|Este 11 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|21°
|21°
|Este 11 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|21°
|21°
|Este 11 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|21°
|21°
|Este 10 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|21°
|21°
|Noreste 11 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|21°
|21°
|Noreste 12 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|21°
|21°
|Noreste 13 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|21°
|21°
|Noreste 14 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|22°
|21°
|Noreste 15 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|24°
|24°
|Noreste 14 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|26°
|27°
|Norte 16 - 32 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|27°
|29°
|Norte 18 - 35 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|29°
|31°
|Norte 19 - 38 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|29°
|32°
|Norte 19 - 39 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|30°
|33°
|Norte 19 - 38 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|30°
|33°
|Norte 17 - 36 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|29°
|32°
|Norte 14 - 31 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|28°
|30°
|Norte 12 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|26°
|27°
|Noreste 11 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|25°
|26°
|Noreste 11 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|24°
|25°
|Noreste 12 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|24°
|25°
|Noreste 14 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|24°
|25°
|Norte 16 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|24°
|25°
|Norte 17 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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