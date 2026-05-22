Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 22 de mayo de 2026, 06:30
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Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy

Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 13°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Jujuy promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noreste 3 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
11°
Viento
Sureste 9 - 28 km/h
Lluvia
30% 0.4 mm
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Oeste 3 - 17 km/h
Lluvia
30% 0.3 mm

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 14 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 3.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 13°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: -2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:52
Puesta del sol18:43
Horas de luz10h 51m
Fase lunarCreciente
Iluminación41%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 22 de mayo de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:52 y se pone a las 18:43, dando aproximadamente 10h 51m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 3.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 22 de mayo de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 14 - 34 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 9 - 31 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Oeste 12 - 33 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 Noroeste 14 - 33 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Norte 14 - 32 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Norte 8 - 33 km/h 0% Cubierto
06:00 Oeste 10 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 8 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noreste 10 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noreste 3 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Oeste 5 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Este 7 - 23 km/h 0% Nubes y claros
12:00 11° 11° Sureste 5 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 12° 12° Sur 7 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 13° 13° Sureste 11 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 13° 13° Sureste 8 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 12° 12° Sur 7 - 31 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 11° 11° Sureste 9 - 28 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 10° 10° Sureste 8 - 25 km/h 30% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Suroeste 3 - 18 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 Norte 1 - 15 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 Este 4 - 15 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 Oeste 3 - 17 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 Norte 4 - 15 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 Este 1 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.