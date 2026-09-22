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Clima en Jujuy: cuál será la temperatura máxima este 22 de septiembre de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (4.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio
Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy
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Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Jujuy promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Oeste 8 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14°
Viento
Suroeste 3 - 28 km/h
Lluvia
40% 0.5 mm
Noche
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Este 2 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 10 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 4.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 28°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 15°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:10
Puesta del sol19:17
Horas de luz12h 7m
Fase lunarCreciente
Iluminación83%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 22 de septiembre de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:10 y se pone a las 19:17, dando aproximadamente 12h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 4.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 22 de septiembre de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 10 - 32 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Oeste 8 - 23 km/h 0% Cubierto
02:00 10° 10° Noroeste 8 - 22 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 10° Noroeste 8 - 22 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Noroeste 8 - 21 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Noroeste 8 - 21 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Noroeste 7 - 20 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Noroeste 9 - 23 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Noroeste 9 - 23 km/h 0% Cubierto
09:00 Oeste 8 - 22 km/h 0% Cubierto
10:00 Oeste 8 - 23 km/h 0% Cubierto
11:00 Oeste 9 - 24 km/h 0% Cubierto
12:00 Oeste 9 - 27 km/h 0% Cubierto
13:00 10° 10° Oeste 9 - 29 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 11° 11° Oeste 10 - 31 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 12° 12° Suroeste 5 - 32 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 13° 13° Este 3 - 28 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 14° 14° Suroeste 3 - 28 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 13° 13° Este 9 - 27 km/h 40% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 12° 12° Sur 4 - 24 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 12° 12° Este 8 - 19 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 11° 11° Suroeste 2 - 20 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 11° 11° Este 2 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 10° Este 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° Oeste 2 - 14 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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