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Clima en Jujuy: cuál será la temperatura máxima este 29 de agosto de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
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El pronóstico para Jujuy este 29 de agosto de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de . Con vientos de 12 - 30 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Noroeste 8 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Noroeste 6 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Noroeste 11 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 12 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 20°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:35
Puesta del sol19:09
Horas de luz11h 34m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 29 de agosto de 2026, el pronóstico en Jujuy indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:35 y se pone a las 19:09, dando aproximadamente 11h 34m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 29 de agosto de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 12 - 30 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 9 - 23 km/h 0% Cubierto
02:00 Noroeste 10 - 23 km/h 0% Cubierto
03:00 Noroeste 10 - 23 km/h 0% Cubierto
04:00 Noroeste 9 - 23 km/h 0% Cubierto
05:00 Noroeste 9 - 22 km/h 0% Cubierto
06:00 Noroeste 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 9 - 23 km/h 0% Cubierto
09:00 Noroeste 8 - 22 km/h 0% Cubierto
10:00 10° Noroeste 7 - 23 km/h 0% Cubierto
11:00 12° 12° Oeste 6 - 23 km/h 0% Cubierto
12:00 14° 14° Oeste 4 - 24 km/h 0% Cubierto
13:00 16° 16° Oeste 5 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 18° 18° Oeste 5 - 27 km/h 0% Nubes y claros
15:00 20° 20° Oeste 4 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Noroeste 4 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 19° 19° Noroeste 6 - 26 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Noroeste 10 - 29 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Noroeste 12 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Noroeste 11 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 11° 11° Noroeste 10 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 10° 10° Noroeste 11 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 10° 10° Noroeste 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 10° 10° Noroeste 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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