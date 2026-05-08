Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 8 de mayo de 2026, 03:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio
Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy

El pronóstico para Jujuy este 8 de mayo de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de . Con vientos de 12 - 36 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 11 - 32 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
13°
Viento
Noreste 5 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noroeste 8 - 30 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 12 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 16°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:45
Puesta del sol18:49
Horas de luz11h 4m
Fase lunarMenguante
Iluminación62%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 8 de mayo de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:45 y se pone a las 18:49, dando aproximadamente 11h 4m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 8 de mayo de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 12 - 36 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 5 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Oeste 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noroeste 5 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noreste 8 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 6 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 12 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 10 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noreste 8 - 31 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 11 - 32 km/h 0% Soleado
10:00 10° Noroeste 7 - 34 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Norte 2 - 34 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Suroeste 5 - 34 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Suroeste 5 - 33 km/h 0% Nubes y claros
14:00 15° 15° Sur 2 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 15° 15° Este 6 - 30 km/h 0% Nubes y claros
16:00 14° 14° Este 6 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 13° 13° Noreste 5 - 32 km/h 0% Cubierto
18:00 12° 12° Noroeste 5 - 36 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 10° 10° Oeste 8 - 31 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 Norte 6 - 30 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 Noreste 6 - 30 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noroeste 8 - 30 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noreste 9 - 30 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noreste 2 - 26 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.