Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 4° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 12 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.3 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 7°.

Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 16°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.