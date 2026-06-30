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Día soleado en Buenos Aires: cómo seguirá el clima este martes 30 de junio y cuándo llegará el frío más intenso del año

Tras varios días de intenso frío, el AMBA tendrá una jornada con mejores condiciones meteorológicas y sin probabilidades de lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional también anticipó un marcado descenso de la temperatura para el cierre de la semana. Los detalles.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El SMN prevé un martes con cielo mayormente soleado, neblinas durante la mañana y temperaturas de entre 6 °C y 15 °C en el AMBA.
El SMN prevé un martes con cielo mayormente soleado, neblinas durante la mañana y temperaturas de entre 6 °C y 15 °C en el AMBA. Foto: NA
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un martes con tiempo estable en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Tras unos días marcados por temperaturas muy bajas, la jornada presentará un leve ascenso térmico, cielo mayormente despejado y sin probabilidades de lluvias.

Según el pronóstico oficial, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amanecerá con bancos de neblina en distintos sectores, un fenómeno habitual durante las primeras horas de los días fríos. Sin embargo, con el avance de la mañana las condiciones mejorarán y el sol ganará protagonismo durante gran parte del día.

Tras varios días de intenso frío, el tiempo estable continuará en Buenos Aires y no se esperan lluvias durante el resto de la semana. Foto: NA

La temperatura mínima se ubicará en torno a los 6 °C, mientras que la máxima alcanzará los 15 °C, valores que representan una recuperación respecto de las jornadas anteriores, aunque el ambiente continuará siendo típicamente invernal.

El pronóstico del SMN para este martes 30 de junio en el AMBA

El organismo meteorológico prevé una jornada sin sobresaltos desde el punto de vista climático. La combinación de cielo mayormente soleado y vientos leves favorecerá una sensación térmica más agradable durante la tarde, especialmente en comparación con el intenso frío registrado durante el fin de semana.

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A pesar de la mejora, quienes deban salir temprano o regresar durante la noche deberán mantener el abrigo, ya que las temperaturas seguirán siendo bajas en esas franjas horarias.

El viernes podría convertirse en el día más frío de 2026, con mínimas bajo cero en distintas localidades del conurbano bonaerense. Foto: NA

Otra de las noticias positivas del pronóstico es la ausencia de precipitaciones. El SMN no prevé lluvias para los próximos días en la Ciudad de Buenos Aires ni en el conurbano bonaerense, por lo que continuará predominando el tiempo estable.

Este escenario permitirá disfrutar de varias jornadas consecutivas con buenas condiciones para realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta que las mañanas y las noches continuarán siendo frías debido a la persistencia del aire de origen polar.

El viernes 3 de julio podría ser el día más frío del año

Aunque el martes traerá un leve alivio térmico, el descenso de las temperaturas volverá a hacerse sentir hacia el cierre de la semana.

Aunque se espera un leve alivio térmico este martes, el frío volverá a intensificarse hacia el cierre de la semana, según el pronóstico oficial. Foto: NA

De acuerdo con las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional, el viernes se perfila como la jornada más fría de 2026 en el AMBA. En distintos puntos del conurbano bonaerense podrían registrarse temperaturas mínimas por debajo de los 0 °C, acompañadas por heladas durante las primeras horas del día.

Frente a este panorama, las autoridades recomiendan reforzar las medidas de prevención para evitar problemas de salud asociados al frío intenso. Entre las principales sugerencias figuran:

  • Utilizar varias capas de abrigo.
  • Mantener una correcta ventilación al emplear estufas o calefactores para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.
  • Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.
  • Resguardar también a las mascotas de las bajas temperaturas.
Alerta por frío extremo en Argentina, invierno, fresco, ola de frío.
Los registros previstos para esta semana estarán lejos de los récords históricos de frío en Buenos Aires, como la mínima de -5,4 °C registrada en 1918. Foto: NA

Los antecedentes de las olas de frío más intensas en Buenos Aires

Si bien el viernes podría convertirse en el día más frío del año, las marcas previstas todavía quedarían lejos de algunos de los registros históricos más extremos de la región. Entre los episodios más recordados se destacan:

  • 9 de julio de 1918: la Ciudad de Buenos Aires registró una temperatura mínima de -5,4 °C, el valor más bajo medido oficialmente desde el inicio de los registros meteorológicos.
  • Junio de 1967: una intensa ola polar provocó varias jornadas con temperaturas bajo cero y heladas generalizadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
  • 9 de julio de 2007: una histórica nevada cubrió de blanco distintos sectores de la Ciudad y el conurbano bonaerense. Si bien la temperatura mínima no fue récord, el fenómeno quedó en la memoria de millones de argentinos por tratarse de un evento excepcional.
  • Junio y julio de 2024: una nueva irrupción de aire polar dejó heladas generalizadas y temperaturas cercanas a los récords invernales en numerosas localidades bonaerenses.

Aunque el episodio previsto para el cierre de esta semana no alcanzaría esos valores históricos, sí consolidaría una de las semanas más frías del 2026 en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en pleno comienzo del invierno.

ClimaServicio Meteorológico NacionalBuenos Aires
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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