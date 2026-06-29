¿Puede nevar en Buenos Aires?: advierten por la llegada de un frente frío que bajará las temperaturas los primeros días de julio

Ola de frío en el país.

Luego de un fin de semana con temperaturas algo elevadas, el frío vuelve con todo en julio. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un frente de aire polar provocará un fuerte descenso de la temperatura en gran parte del país, incluida la provincia de Buenos Aires.

Si bien desde las últimas semanas las mínimas fueron de entre 0 y 8 grados, y las máximas no superaron los 15 grados, este lunes comenzó a ingresar una nueva masa de aire polar que hará bajar aún más los registros térmicos.

Según el sitio especializado Meteored, el jueves 2 de julio podría ser el día más frío del año, con temperaturas de hasta 10 grados por debajo de lo habitual para esta época.

Ola de frío en gran parte del país. Foto: NA

Este lunes ya se registran mínimas bajo cero en gran parte del centro del país, incluso en algunos sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Además, durante toda la semana las máximas no superarían los 14 °C.

Por otro lado, en la región pampeana y Cuyo se esperan heladas, especialmente en zonas rurales, donde las temperaturas suelen ser más bajas que en las ciudades.

Pronóstico para Buenos Aires: cómo estará el clima esta semana

Martes: mínima de 6 °C y máxima de 14 °C con cielo algo nublado y vientos de hasta 22 km/h.

Miércoles: mínima de 4 °C y máxima de 14 °C con cielo mayormente nublado y ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Jueves: mínima de 2 °C y máxima de 12 °C con cielo parcialmente nublado con viento de hasta 22 km/h.

Viernes: mínima de 4 °C y máximo de 13 °C con cielo parcialmente nublado y vientos de hasta 22 km/h.

¿Habrá nevadas?

El momento de mayor intensidad del frío será entre el miércoles y el jueves. Se esperan mínimas cercanas a los -2 °C en sectores de La Pampa y el norte de la Patagonia, alrededor de -1 °C en Córdoba y San Juan, y cerca de 2 °C en Rosario y la ciudad de Buenos Aires.

El aire polar también llegará al norte del país. En Salta se prevén mínimas de 2 °C y en Tucumán de unos 7 °C. Además, el fenómeno alcanzará a Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil.

Entre el miércoles y el jueves aumentarán las posibilidades de nevadas en distintos puntos del oeste argentino, especialmente cerca de Mendoza, San Juan y provincias del noroeste. También podrían registrarse nevadas débiles en el sudeste de la provincia de Buenos Aires.

Aunque se espera buen tiempo y cielo mayormente despejado, el intenso frío continuará al menos hasta el viernes. Recién durante el próximo fin de semana las temperaturas comenzarían a subir lentamente.

Frío extremo en el país. Foto: Magnific

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