Terremotos en Venezuela: los perros Jack y Derek se suman a la misión humanitaria argentina

Tras los terremotos que azotaron Venezuela el miércoles pasado, el Ministerio de Defensa de la Argentina puso en marcha la segunda etapa de la misión humanitaria que lleva adelante junto a las Fuerzas Armadas. El operativo se desarrolla en una de las zonas más afectadas de La Guaira, donde los equipos continúan trabajando en la búsqueda y rescate de sobrevivientes.
Según informó oficialmente el Gobierno, esta nueva fase del despliegue apunta a reforzar las condiciones de habitabilidad, higiene, sanidad y alimentación del personal argentino que permanece en territorio venezolano desde la semana pasada. Durante la primera etapa, la prioridad fue llegar lo más rápido posible a la zona del desastre para aumentar las posibilidades de encontrar personas con vida, por lo que la capacidad de abastecimiento fue reducida.
Para fortalecer el operativo, este martes partieron aviones Embraer y Hércules C-130 con más efectivos y equipamiento especializado. Entre los elementos transportados se destaca una planta potabilizadora de ósmosis inversa, con capacidad para producir hasta 1.100 sachets de 500 mililitros de agua por hora.
Jack y Derek: los perros guía que se suman al rescate de personas en Venezuela
A este contingente también se incorporaron dos nuevos binomios de perro y guía pertenecientes a la brigada USAR certificada del Ejército Argentino. Se trata de Jack, del Batallón de Ingenieros de Montaña 8 de Mendoza, y Derek, del Regimiento de Infantería de Montaña 22 de San Juan, quien afronta esta misión como la última de su carrera antes de retirarse del servicio.
El trabajo de los perros de rescate ya había demostrado su importancia días atrás. Gracias a la intervención de Bart, otro integrante del equipo argentino, fue posible localizar a dos menores que permanecían atrapados bajo los escombros, lo que permitió que ambos fueran rescatados con vida.
Con la llegada de Jack y Derek, la misión humanitaria argentina suma nuevos recursos especializados para continuar con las tareas de búsqueda, mientras las autoridades mantienen la esperanza de encontrar más sobrevivientes entre los edificios colapsados.