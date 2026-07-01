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Terremotos en Venezuela: los perros Jack y Derek se suman a la misión humanitaria argentina

Las Fuerzas Armadas argentinas continúan con las tareas de búsqueda y rescate de sobrevivientes tras los sismos que afectaron al país.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Los perros Jack y Derek se suman a la misión humanitaria argentina
Los perros Jack y Derek se suman a la misión humanitaria argentina Foto: NA
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Tras los terremotos que azotaron Venezuela el miércoles pasado, el Ministerio de Defensa de la Argentina puso en marcha la segunda etapa de la misión humanitaria que lleva adelante junto a las Fuerzas Armadas. El operativo se desarrolla en una de las zonas más afectadas de La Guaira, donde los equipos continúan trabajando en la búsqueda y rescate de sobrevivientes.

Según informó oficialmente el Gobierno, esta nueva fase del despliegue apunta a reforzar las condiciones de habitabilidad, higiene, sanidad y alimentación del personal argentino que permanece en territorio venezolano desde la semana pasada. Durante la primera etapa, la prioridad fue llegar lo más rápido posible a la zona del desastre para aumentar las posibilidades de encontrar personas con vida, por lo que la capacidad de abastecimiento fue reducida.

Los perros Jack y Derek se suman a la misión humanitaria argentina Foto: NA

Para fortalecer el operativo, este martes partieron aviones Embraer y Hércules C-130 con más efectivos y equipamiento especializado. Entre los elementos transportados se destaca una planta potabilizadora de ósmosis inversa, con capacidad para producir hasta 1.100 sachets de 500 mililitros de agua por hora.

Jack y Derek: los perros guía que se suman al rescate de personas en Venezuela

A este contingente también se incorporaron dos nuevos binomios de perro y guía pertenecientes a la brigada USAR certificada del Ejército Argentino. Se trata de Jack, del Batallón de Ingenieros de Montaña 8 de Mendoza, y Derek, del Regimiento de Infantería de Montaña 22 de San Juan, quien afronta esta misión como la última de su carrera antes de retirarse del servicio.

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Los perros Jack y Derek se suman a la misión humanitaria argentina Foto: NA

El trabajo de los perros de rescate ya había demostrado su importancia días atrás. Gracias a la intervención de Bart, otro integrante del equipo argentino, fue posible localizar a dos menores que permanecían atrapados bajo los escombros, lo que permitió que ambos fueran rescatados con vida.

Con la llegada de Jack y Derek, la misión humanitaria argentina suma nuevos recursos especializados para continuar con las tareas de búsqueda, mientras las autoridades mantienen la esperanza de encontrar más sobrevivientes entre los edificios colapsados.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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