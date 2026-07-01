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Inglaterra vs. RD Congo EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Inglaterra y RD Congo por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Inglaterra vs RD del Congo por los 16avos de final del Mundial 2026.
Inglaterra vs RD del Congo por los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Inglaterra y RD Congo por Mundial 2026. La pelota comenzará a rodar a las 13:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Atlanta de Atlanta.

Inglaterra vs RD Congo por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

19´ Saque de arco para Inglaterra

Desde el fondo la pone en juego Jordan Pickford.

18´ Tarjeta amarilla para Inglaterra

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Jude Bellingham.

15´ Saque de arco para RD Congo

Desde el fondo la pone en juego Axel Tuanzebe.

14´ Saque de arco para RD Congo

Desde el fondo la pone en juego Lionel Mpasi.

13´ Córner para Inglaterra

Ejecuta el tiro de esquina Declan Rice.

6´ Gooool de RD Congo

Brian Cipenga marca para RD Congo con asistencia de Chancel Mbemba.

4´ Saque de arco para RD Congo

Desde el fondo la pone en juego Lionel Mpasi.

1´ Fuera de juego en RD Congo

Posición adelantada de Yoane Wissa.

1´ Saque de arco para RD Congo

Desde el fondo la pone en juego Axel Tuanzebe.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Atlanta, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Inglaterra y RD Congo por el Mundial 2026 será arbitrado por Adham Makhadmeh.

Formación confirmada de Inglaterra

Titulares

  • (1) Jordan Pickford
  • (6) Marc Guéhi
  • (2) Ezri Konsa
  • (3) Nico O´Reilly
  • (25) Djed Spence
  • (8) Elliot Anderson
  • (10) Jude Bellingham
  • (20) Noni Madueke
  • (11) Marcus Rashford
  • (4) Declan Rice
  • (9) Harry Kane

Suplentes

  • (23) James Trafford
  • (13) Dean Henderson
  • (15) Dan Burn
  • (12) Trevoh Chalobah
  • (24) Reece James
  • (26) Jarell Quansah
  • (5) John Stones
  • (21) Eberechi Eze
  • (14) Jordan Henderson
  • (16) Kobbie Mainoo
  • (17) Morgan Rogers
  • (18) Anthony Gordon
  • (7) Bukayo Saka
  • (22) Ivan Toney
  • (19) Ollie Watkins

Entrenador: Thomas Tuchel

Formación confirmada de RD Congo

Titulares

  • (1) Lionel Mpasi
  • (26) Arthur Masuaku
  • (22) Chancel Mbemba
  • (4) Axel Tuanzebe
  • (2) Aaron Wan-Bissaka
  • (9) Brian Cipenga
  • (7) Nathanaël Mbuku
  • (8) Samuel Moutoussamy
  • (6) Ngalayel Mukau
  • (14) Noah Sadiki
  • (20) Yoane Wissa

Suplentes

  • (21) Matthieu Epolo
  • (16) Timothy Fayulu
  • (5) Dylan Batubinsika
  • (24) Gédéon Kalulu
  • (3) Steve Kapuadi
  • (12) Joris Kayembe
  • (10) Théo Bongonda
  • (25) Edo Kayembe
  • (18) Charles Pickel
  • (15) Aaron Tshibola
  • (17) Cédric Bakambu
  • (23) Simon Banza
  • (19) Fiston Mayele
  • (13) Meschack Elia
  • (11) Gaël Kakuta

Entrenador: Sebastien Desabre

¿Quién transmite el partido de Inglaterra y RD Congo?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DSports se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Inglaterra vs. RD Congo por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Inglaterra recibe a RD Congo en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 13:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección InglaterraSelección Congo RDMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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