Inglaterra vs. RD Congo EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Inglaterra vs RD Congo por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
19´ Saque de arco para Inglaterra
Desde el fondo la pone en juego Jordan Pickford.
18´ Tarjeta amarilla para Inglaterra
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Jude Bellingham.
15´ Saque de arco para RD Congo
Desde el fondo la pone en juego Axel Tuanzebe.
14´ Saque de arco para RD Congo
Desde el fondo la pone en juego Lionel Mpasi.
13´ Córner para Inglaterra
Ejecuta el tiro de esquina Declan Rice.
6´ Gooool de RD Congo
Brian Cipenga marca para RD Congo con asistencia de Chancel Mbemba.
4´ Saque de arco para RD Congo
Desde el fondo la pone en juego Lionel Mpasi.
1´ Fuera de juego en RD Congo
Posición adelantada de Yoane Wissa.
1´ Saque de arco para RD Congo
Desde el fondo la pone en juego Axel Tuanzebe.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Atlanta, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Inglaterra y RD Congo por el Mundial 2026 será arbitrado por Adham Makhadmeh.
Formación confirmada de Inglaterra
Titulares
- (1) Jordan Pickford
- (6) Marc Guéhi
- (2) Ezri Konsa
- (3) Nico O´Reilly
- (25) Djed Spence
- (8) Elliot Anderson
- (10) Jude Bellingham
- (20) Noni Madueke
- (11) Marcus Rashford
- (4) Declan Rice
- (9) Harry Kane
Suplentes
- (23) James Trafford
- (13) Dean Henderson
- (15) Dan Burn
- (12) Trevoh Chalobah
- (24) Reece James
- (26) Jarell Quansah
- (5) John Stones
- (21) Eberechi Eze
- (14) Jordan Henderson
- (16) Kobbie Mainoo
- (17) Morgan Rogers
- (18) Anthony Gordon
- (7) Bukayo Saka
- (22) Ivan Toney
- (19) Ollie Watkins
Entrenador: Thomas Tuchel
Formación confirmada de RD Congo
Titulares
- (1) Lionel Mpasi
- (26) Arthur Masuaku
- (22) Chancel Mbemba
- (4) Axel Tuanzebe
- (2) Aaron Wan-Bissaka
- (9) Brian Cipenga
- (7) Nathanaël Mbuku
- (8) Samuel Moutoussamy
- (6) Ngalayel Mukau
- (14) Noah Sadiki
- (20) Yoane Wissa
Suplentes
- (21) Matthieu Epolo
- (16) Timothy Fayulu
- (5) Dylan Batubinsika
- (24) Gédéon Kalulu
- (3) Steve Kapuadi
- (12) Joris Kayembe
- (10) Théo Bongonda
- (25) Edo Kayembe
- (18) Charles Pickel
- (15) Aaron Tshibola
- (17) Cédric Bakambu
- (23) Simon Banza
- (19) Fiston Mayele
- (13) Meschack Elia
- (11) Gaël Kakuta
Entrenador: Sebastien Desabre
¿Quién transmite el partido de Inglaterra y RD Congo?
Argentina: DSports se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Inglaterra vs. RD Congo por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Inglaterra recibe a RD Congo en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 13:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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