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Clima en Santa Fe: cuál será la temperatura máxima este 1 de julio de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Laguna de Melincué, en Santa Fe.
Laguna de Melincué, en Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.
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Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Santa Fe promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sureste 8 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
14°
Viento
Sur 18 - 41 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Sur 14 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 20 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 15°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:03
Puesta del sol18:10
Horas de luz10h 7m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 1 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 08:03 y se pone a las 18:10, dando aproximadamente 10h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 1 de julio de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 20 - 41 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Este 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Este 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Este 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Este 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sureste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sureste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sureste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sureste 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sureste 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° 10° Sur 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
12:00 12° 12° Sur 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Sur 11 - 26 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Sur 15 - 31 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Sur 18 - 36 km/h 0% Soleado
16:00 14° 14° Sur 20 - 40 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Sur 18 - 41 km/h 0% Soleado
18:00 12° 12° Sur 15 - 34 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Sur 15 - 28 km/h 0% Cielo despejado
20:00 11° 11° Sur 15 - 29 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° 10° Sur 15 - 29 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° 10° Sur 14 - 27 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° Sur 16 - 30 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Sur 12 - 29 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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