Europa pone límites a China por las compras baratas en Shein y Temu: la fuerte medida que tomó la UE

Europa pone límites a China por las compras baratas en Shein y Temu. Foto: REUTERS

La Unión Europea dio un paso decisivo para endurecer las condiciones del comercio electrónico proveniente de China. Desde el 1 de julio, entró en vigor un nuevo arancel fijo de 3 euros para las importaciones de bajo valor, una medida que afecta directamente a gigantes como Shein, Temu y AliExpress, que durante años se beneficiaron de una exención aduanera para vender productos a precios muy bajos.

La decisión forma parte de una reforma más amplia del sistema aduanero europeo y busca terminar con una ventaja competitiva que, según Bruselas, perjudicaba a los comercios europeos y facilitaba el ingreso de productos que no siempre cumplían con las normas de seguridad del bloque.

Europa pone límites a China por las compras baratas en Shein y Temu.

En qué consiste la medida de la Unión Europea contra el comercio electrónico chino

Hasta ahora, todos los productos importados con un valor inferior a 150 euros ingresaban a la Unión Europea sin pagar derechos de aduana gracias a la denominada regla “de minimis”.

Con la nueva normativa, cada paquete procedente de fuera de la UE deberá abonar un arancel fijo de 3 euros por categoría de producto. Esto significa que si un envío contiene artículos de diferentes rubros, el costo aumentará por cada uno de ellos.

La Comisión Europea aclaró que este gravamen es independiente de la futura tasa de gestión de 2 euros, que todavía se encuentra en negociación dentro de la reforma aduanera comunitaria.

La medida estará vigente de forma transitoria hasta que entre en funcionamiento el nuevo sistema aduanero europeo previsto para 2028, cuando desaparecerá definitivamente el umbral de 150 euros y todas las importaciones tributarán desde el primer euro.

El fin del vacío fiscal: cómo afectará a los precios de Shein y Temu

Durante años, plataformas como Shein y Temu construyeron su modelo de negocio aprovechando el vacío fiscal que permitía enviar millones de pedidos individuales directamente desde China sin pagar derechos de importación.

Gracias a ese mecanismo, las compañías evitaban hasta un 12% en aranceles, reduciendo considerablemente sus costos y ofreciendo prendas, accesorios y artículos para el hogar a precios muy inferiores a los de los comercios europeos. Con el nuevo esquema, esa ventaja desaparece.

Europa pone límites a China por las compras baratas en Shein y Temu. Foto: Freepik.

Por ejemplo, una compra de un vestido de 10 euros y unas gafas de sol por otros 10 euros podría terminar costando cerca de 28 euros, una vez sumados los nuevos gravámenes y la futura tasa de gestión.

Además del aumento de precios, los consumidores podrían experimentar tiempos de entrega más largos debido al incremento de los controles aduaneros en las fronteras europeas.

Por qué la UE decidió frenar las compras baratas provenientes de China

La decisión no responde únicamente a una cuestión impositiva. Las autoridades europeas sostienen que el enorme volumen de paquetes provenientes de China dificulta los controles de calidad y seguridad. Cada año ingresan al bloque más de 2.000 millones de envíos de bajo valor y solo una mínima parte puede ser inspeccionada.

Diversas investigaciones de organizaciones de consumidores detectaron que cerca del 70% de los productos analizados presentaban incumplimientos respecto de las normas europeas.

Entre las principales irregularidades se encontraron prendas con sustancias químicas prohibidas, juguetes con riesgo de asfixia y productos que contenían compuestos tóxicos como formaldehído, metales pesados y PFAS, conocidos como los “químicos eternos”.

A esto se suma la preocupación por el impacto ambiental generado por el envío aéreo de millones de paquetes individuales desde fábricas asiáticas hasta los hogares europeos.

La reforma también modifica la responsabilidad legal de las plataformas digitales. A partir de ahora, Shein, Temu y otros operadores pasarán a ser considerados “importadores presuntos”, por lo que deberán responder directamente si comercializan productos que incumplen la normativa europea.

El impacto en AliExpress: la otra empresa en la mira de Europa

Aunque Shein y Temu concentran gran parte de la atención, AliExpress también quedará alcanzada por las nuevas reglas.

La plataforma del grupo Alibaba deberá asumir mayores costos regulatorios y reforzar sus controles para cumplir con la legislación europea sobre seguridad de productos.

Europa pone límites a China por las compras baratas en Shein y Temu.

Los analistas consideran que las grandes plataformas podrían verse obligadas a modificar su estrategia logística, trasladando parte de sus operaciones a centros de distribución dentro de Europa para reducir costos y agilizar las entregas.

Para los comercios europeos, la reforma supone un cambio importante. Al eliminar la ventaja fiscal de los vendedores extracomunitarios, marcas como Zara, H&M y miles de pequeñas tiendas recuperan parte de su competitividad frente a las plataformas chinas.

La Unión Europea sostiene que el objetivo final es crear un mercado más equilibrado, garantizar que todos los productos vendidos dentro del bloque cumplan las mismas normas de seguridad y sostenibilidad, y poner fin a un modelo de comercio electrónico que considera insostenible tanto desde el punto de vista económico como ambiental.