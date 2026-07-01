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Alerta naranja por nevadas: cuáles son las zonas afectadas este miércoles y dónde rige la advertencia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta para este martes 1 de julio. Además, anticipó cómo continuará el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires durante los próximos días.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Alerta naranja por nevadas en distintas zonas del país.
Alerta naranja por nevadas en distintas zonas del país. Foto: Archivo.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por nevadas para este miércoles 1 de julio, debido a la llegada de intensas precipitaciones de nieve que podrían complicar la circulación en distintos sectores de la cordillera. Además, rige una alerta amarilla para otras áreas del oeste del país.

De acuerdo con el mapa oficial de alertas, la advertencia de mayor nivel alcanza sectores cordilleranos del sur de Mendoza, donde se esperan nevadas persistentes y de variada intensidad, con importantes acumulados de nieve en cortos períodos de tiempo.

En tanto, la alerta amarilla se extiende sobre amplias zonas de la cordillera de San Juan, Mendoza y el norte de Neuquén, donde también se prevén nevadas que podrían generar inconvenientes, especialmente en rutas de montaña y pasos internacionales.

Alerta naranja por nevadas. Foto: SMN

Qué significa una alerta naranja por nevadas

Según el SMN, una alerta naranja indica la ocurrencia de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente, por lo que se recomienda extremar las precauciones y evitar traslados innecesarios en las zonas afectadas.

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Recomendaciones del SMN

Ante una alerta por nevadas, el organismo aconseja:

  • Evitar actividades al aire libre.
  • Circular únicamente si es imprescindible y con vehículos preparados para nieve y hielo.
  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales.
  • Contar con un kit de emergencia que incluya linterna, radio, teléfono cargado, agua y alimentos.
  • Respetar las indicaciones de las autoridades locales y de Vialidad.

Las condiciones meteorológicas podrían provocar reducción de la visibilidad, acumulación de nieve sobre la calzada y complicaciones para el tránsito, especialmente en rutas de alta montaña y pasos fronterizos. Por ello, se recomienda consultar el estado de los caminos antes de emprender un viaje.

Alerta naranja por nevadas en distintas zonas del país. Foto: Freepik.

Clima en CABA: vuelve el frío intenso con mínima de 4°C y así seguirá el tiempo durante la semana

La Ciudad de Buenos Aires tendrá un miércoles 1 de julio con cielo mayormente nublado, ambiente frío durante la mañana y una tarde algo más templada. Según el pronóstico, no se esperan lluvias y la temperatura oscilará entre los 4°C de mínima y los 13°C de máxima.

Durante las primeras horas del día se sentirá el momento más frío de la jornada, con viento del sudeste y una sensación térmica que podría ubicarse por debajo de la temperatura registrada. Hacia la tarde, las marcas térmicas subirán levemente, aunque el cielo continuará con abundante nubosidad.

Clima en CABA. Foto: SMN

Cómo seguirá el tiempo en CABA

El jueves 2 llegará con un marcado descenso de temperatura: se espera una mínima de apenas 1°C y una máxima de 10°C, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvia.

El viernes 3 continuará el frío, con temperaturas entre 1°C y 11°C, mientras que el fin de semana comenzará un lento ascenso térmico. El sábado 4 se prevén 6°C de mínima y 14°C de máxima, y el domingo 5, 9°C y 13°C, con baja probabilidad de precipitaciones.

De acuerdo con el pronóstico extendido, las lluvias no aparecen en el horizonte inmediato y recién podrían registrarse algunas condiciones de inestabilidad hacia el cierre de la semana.

ClimaServicio Meteorológico NacionalPronóstico
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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