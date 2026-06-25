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El pueblo bonaerense que celebra el Festival del Osobuco al Disco: cuándo, dónde y cómo llegar desde CABA

El Festival del Osobuco al Disco llega por primera vez a este clásico destino bonaerense con concurso, feria y música en vivo. La propuesta invita a una escapada desde la Ciudad de Buenos Aires para disfrutar de gastronomía y turismo en la Provincia de Buenos Aires.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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El pueblo bonaerense que celebra el Festival del Osobuco al Disco.
El pueblo bonaerense que celebra el Festival del Osobuco al Disco. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26
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El pueblo bonaerense de Suipacha se prepara para recibir un evento que apunta a instalarse en el calendario gastronómico regional: el Primer Festival del Osobuco al Disco, una jornada que combinará sabores tradicionales, actividades al aire libre y producción local a poco más de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires.

Con entrada libre, el evento reunirá a cocineros y aficionados en un concurso de osobuco al disco, uno de los atractivos principales de la jornada. Además, habrá feriantes, espacios de productos regionales y música en vivo, en una propuesta pensada para disfrutar en familia o con amigos en el interior de la provincia de Buenos Aires.

Suipacha celebrará el primer Festival del Osobuco al Disco: cuándo y dónde se hará

La cita será el domingo 26 de julio desde las 9:00, en la Tendrá lugar en la Plaza Almirante Brown, donde vecinos y visitantes podrán recorrer puestos, participar de propuestas culturales y degustar distintas versiones de un plato emblemático de la cocina criolla.

La iniciativa busca potenciar la identidad local de Suipacha y consolidar al distrito como destino ligado a la gastronomía bonaerense. Desde la organización invitan a acercarse para compartir una experiencia que combina tradición, aire libre y cultura.

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Suipacha, en Buenos Aires. Foto: Facebook: Municipalidad de Suipacha.
Suipacha, en Buenos Aires. Foto: Facebook: Municipalidad de Suipacha.

Cómo llegar a Suipacha en auto y en transporte público desde CABA

Ubicado sobre la Ruta Nacional N° 5, Suipacha se encuentra a unos 126 kilómetros de CABA. En auto, el recorrido habitual incluye tomar la Autopista Acceso Oeste/RN 7 y luego empalmar con la Autopista Luján–Bragado/RN 5, con un tiempo estimado de viaje cercano a las dos horas.

Para quienes prefieren el transporte público, existen trenes desde Once hacia Bragado que incluyen parada en Suipacha, con diferentes frecuencias pensadas para escapadas de fin de semana. También hay opciones en micro y servicios de charter que conectan el destino con distintos puntos del conurbano y la capital.

Qué se ofrecerá en el Primer Festival del Osobuco al Disco

El festival propone una experiencia completa donde el plato estrella será el osobuco cocinado al disco, una técnica popular en reuniones y encuentros rurales. Los visitantes podrán probar distintas recetas, estilos de cocción y acompañamientos, con protagonismo de ingredientes locales.

A lo largo del día, el predio sumará espectáculos musicales en vivo, puestos de comidas, artesanías y emprendimientos de la zona, fortaleciendo el circuito de producción y consumo regional. La participación de feriantes amplía la oferta más allá de lo culinario.

Escapada bonaerense: qué hacer en Suipacha

Más allá del festival, Suipacha ofrece un entorno ideal para una escapada de turismo rural. El casco urbano conserva plazas, edificios históricos y espacios culturales que reflejan la identidad de la Provincia de Buenos Aires.

Suipacha. Foto: NA
Suipacha. Foto: NA

A pocos kilómetros, localidades cercanas como Rivas —ubicada a unos 22 km— suman alternativas para ampliar el recorrido. La conectividad por rutas asfaltadas y en buen estado permite explorar la zona con comodidad, combinando descanso, paisaje y propuestas gastronómicas.

La invitación es clara: un plan distinto, a corta distancia de la ciudad, que combina gastronomía, turismo y cultura en un solo día. El Festival del Osobuco al Disco promete ser una excusa ideal para redescubrir uno de los destinos clásicos del interior bonaerense.

TurismoBuenos AiresFestivalPueblo
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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