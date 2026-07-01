Transición en el mercado de combustibles: Raízen confirmó que la venta de Shell en Argentina se cerrará por US$ 1.420 millones

Shell

La empresa brasileña Raízen confirmó ante sus inversores que prevé cerrar “en los próximos meses” la venta total de sus activos operacionales en la Argentina. La histórica transacción, valuada en US$ 1.420 millones, fue acordada a principios de junio de 2026 y estipula el traspaso de un estratégico entramado que incluye 894 estaciones de servicio bajo la bandera de Shell, la refinería de Dock Sud, dos aeroplantas y dos terminales de almacenamiento de combustibles al grupo empresario liderado por el argentino José Luis Manzano y la comercializadora global suiza Mercuria.

El anuncio fue realizado durante una conferencia global de inversores dictada en portugués, donde el CEO de la firma, Nelson Gomes, y el CFO, Lorival Luz, explicaron el panorama. “Destaco que a principios de junio anunciamos el acuerdo para la desinversión de las operaciones de la Argentina, que refuerza nuestra estrategia de simplificación del portafolio de la compañía. El cierre de esta transacción está previsto que ocurra en los próximos meses y, una vez concluido, será debidamente comunicado a través de los canales oficiales de la compañía”, expresaron las autoridades de la firma brasileña, sin precisar un día exacto debido a las aprobaciones regulatorias pendientes.

Las cifras de la operación y el auxilio financiero para Brasil

La salida del mercado argentino no responde a factores locales, sino que funciona como la pieza fundamental del programa global de desinversiones con el que Raízen busca paliar una profunda crisis financiera en el país vecino. Gomes precisó que el grupo —controlado en partes iguales por la angloholandesa Shell y la brasileña Cosan— acumuló desinversiones por cerca de R$ 12.000 millones (US$ 2.321 millones) a lo largo del último período, de los cuales R$ 5.000 millones ya ingresaron a sus arcas. El resto provendrá enteramente de la operación local:

Inyección de caja: El CEO detalló que “un poquito más de 7 [mil millones de reales] provenientes de la venta de nuestros activos de Argentina deben entrar hasta el final de este año” (aproximadamente US$ 1.354 millones al tipo de cambio actual).

Recuperación previa en el país: Pese a la salida, los directivos destacaron que el negocio en Argentina cerró su último trimestre con una mejora de rentabilidad gracias a la culminación de obras de eficiencia en la refinería de Buenos Aires, compensando un inicio de año condicionado por la devaluación cambiaria y la volatilidad del crudo.

Reestructuración judicial: La firma se encuentra bajo un plan de recuperación extrajudicial aprobado por el 80% de sus acreedores en marzo pasado, cuya homologación en los tribunales se espera para antes de septiembre.

El nuevo mapa de los combustibles en la Argentina

Gomes calificó el año de gestión como uno de los más desafiantes de la historia reciente, “marcado por un escenario geopolítico súper inestable, condiciones climáticas adversas, volatilidad de commodities y tasas de interés elevadas”. Para hacer frente al pasivo, la firma aplicó una agresiva reducción de costos operativos por US$ 193 millones, recortó un 28% su capex y abandonó el sector de generación eléctrica.

En el plano local, el avance de los plazos consolida la posición de José Luis Manzano y la firma Mercuria como nuevos gigantes de la energía en el Conurbano y el interior del país. Ambos empresarios ya compartían sociedad en Phoenix Global Resources —la principal operadora de petróleo no convencional en la provincia de Río Negro—. Con la toma definitiva del control de Shell en los meses venideros, el consorcio pasará a manejar de forma directa el 19% de la cuota total del mercado de despacho de combustibles líquidos en la Argentina.