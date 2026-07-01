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Terremotos en Venezuela: casi 2.000 muertos y cada vez menos posibilidades de encontrar sobrevivientes

Aunque todavía se producen rescates milagrosos, las posibilidades de hallar personas con vida son cada vez menores y los hospitales siguen colapsados por la cantidad de heridos.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Crisis humanitaria en Venezuela por el doble terremoto.
Crisis humanitaria en Venezuela por el doble terremoto. Foto: Reuters (Miguel Medina)
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Las esperanzas de encontrar nuevos sobrevivientes tras los devastadores terremotos en Venezuela se reducen con el paso de las horas. A casi una semana de los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron al país, miles de rescatistas venezolanos e internacionales continúan trabajando sin descanso en las zonas más afectadas, mientras la cifra oficial de fallecidos asciende a 1.943 personas.

El estado La Guaira, vecino a Caracas, sigue siendo el epicentro de las tareas de búsqueda y rescate. Allí se concentra la mayor destrucción y también algunos de los pocos milagros registrados en los últimos días.

Las víctimas del terremoto en Venezuela llegando en camiones a Los Silos de la Guaira. Foto: EFE (Henry Chirinos)

Un niño de tres años fue rescatado tras casi seis días bajo los escombros

Uno de los rescates más conmovedores ocurrió en las últimas horas, cuando un niño de tres años fue encontrado con vida después de permanecer casi seis días atrapado bajo los restos de un edificio en La Guaira.

Según las autoridades venezolanas, hasta el martes 6.461 personas fueron rescatadas con vida en ese estado, aunque la mayoría logró salir durante las primeras horas posteriores al desastre.

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Mientras tanto, todas las miradas están puestas en el caso de Hernán Gil, un vigilante que permanece atrapado bajo un edificio derrumbado en la localidad de Catia La Mar. Equipos especializados trabajan desde hace más de treinta horas para liberarlo.

Gil fue localizado el domingo y desde entonces los rescatistas lograron suministrarle hidratación, aunque su rescate resulta extremadamente complejo porque quedó atrapado en la garita del sótano del edificio donde trabajaba.

El silencio, una herramienta clave para encontrar sobrevivientes

Con el paso de los días, el silencio se convirtió en un elemento fundamental durante las operaciones de rescate.

En numerosos sectores de La Guaira, los equipos de emergencia interrumpen periódicamente el uso de maquinaria pesada para escuchar posibles señales de vida entre los escombros.

Las consecuencias de los terremotos en Venezuela. Foto: via REUTERS

Una de las escenas más impactantes se vivió este martes en el complejo habitacional Los Cocos, donde más de un centenar de personas permanecieron completamente en silencio durante diez minutos frente a las torres colapsadas.

Solo se escuchaban algunos teléfonos celulares y las indicaciones de los rescatistas. Luego, una bocina marcó el reinicio de las tareas de búsqueda, mientras continuaba la esperanza de encontrar sobrevivientes en la planta baja de los edificios derrumbados.

Los expertos advierten que las posibilidades disminuyen

A pesar de los rescates aislados registrados en los últimos días, especialistas coinciden en que las probabilidades de hallar personas con vida disminuyen considerablemente después de las primeras 72 horas.

El integrante de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España, Alberto Vázquez, explicó que, si bien el tiempo juega en contra, las operaciones deben continuar.

“A partir de las 72 horas descienden las probabilidades de encontrar personas con vida, pero se sigue encontrando gente, por lo que hay que seguir”, señaló el militar.

Por su parte, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó que durante las primeras horas posteriores al terremoto, entre 13.400 y 13.500 personas lograron salir por sus propios medios o con ayuda de familiares y vecinos.

Hospitales desbordados por la cantidad de heridos

La emergencia sanitaria continúa agravándose en Caracas y otras ciudades afectadas.

Los hospitales atienden actualmente a 10.571 personas heridas, muchas de ellas con lesiones extremadamente graves.

Un pediatra del Hospital Miguel Pérez Carreño explicó que una elevada proporción de los pacientes sufrió amputaciones producto del aplastamiento provocado por los edificios colapsados.

“Recibimos pacientes en muy malas condiciones. Aproximadamente un 60 % presenta amputaciones y solamente en pediatría tenemos al menos treinta niños internados desde el miércoles”, indicó el médico.

Terremoto en Venezuela. Foto: REUTERS

El personal sanitario también enfrenta jornadas extenuantes. Algunos médicos trabajan hasta 16 horas diarias, mientras que numerosas enfermeras cumplen turnos de 24 horas consecutivas para responder a la enorme demanda.

En algunos servicios, apenas siete enfermeras deben atender simultáneamente a unos cuarenta pacientes.

Cementerios y crematorios trabajan al límite

La tragedia también se refleja en los cementerios y crematorios de Caracas.

Trabajadores del Cementerio del Este aseguraron que durante los últimos días recibieron decenas de cuerpos diariamente, principalmente para cremaciones, mientras las cámaras frigoríficas ya no tienen capacidad disponible.

Según relataron, muchas familias llegan con un fallecido mientras continúan buscando a otros seres queridos entre los escombros.

Balance de la tragedia

Los dos fuertes terremotos en Venezuela, registrados hace casi una semana, provocaron daños de enorme magnitud.

De acuerdo con el balance oficial:

  • 1.943 personas murieron.
  • 10.571 resultaron heridas.
  • 6.461 fueron rescatadas con vida en La Guaira.
  • 855 edificios sufrieron daños.
  • 189 construcciones colapsaron por completo.

Además, las autoridades reconocen que todavía existe un número indeterminado de personas desaparecidas, por lo que las tareas de búsqueda continuarán mientras exista la mínima posibilidad de encontrar sobrevivientes. Aunque el tiempo reduce las esperanzas, los equipos de rescate mantienen las operaciones en las zonas más afectadas con la expectativa de que aún pueda producirse algún nuevo milagro entre los escombros.

TerremotoVenezuela
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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