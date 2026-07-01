Música, tortas fritas y clases de cocina: dónde festejar el Día de la Independencia en Recoleta con entrada gratis

Cocina Abierta en el Palacio de la Libertad. Foto: palaciolibertad.gob.ar

Quienes busquen un plan diferente para celebrar el 9 de Julio podrán disfrutar de una nueva edición de Cocina Abierta, una propuesta gratis que honra la identidad argentina a través de la gastronomía, la música y las tradiciones. La edición por el Día de la Independencia se llevará a cabo el próximo jueves 9 en un horario especial de 12 a 19 en el Palacio Libertad y contará con una programación pensada para toda la familia y sin necesidad de reservar entradas.

Cocina Abierta en el Palacio de la Libertad. Foto: palaciolibertad.gob.ar

Qué se podrá degustar en Cocina Abierta por el Día de la Independencia

Durante la jornada, los visitantes podrán recorrer una feria gastronómica con productos típicos de las celebraciones patrias, donde será posible degustar y comprar especialidades regionales elaboradas por productores y emprendedores, como churros, chocolate caliente y tortas fritas. La propuesta también incluirá espectáculos musicales en vivo y danzas tradicionales de distintas regiones del país, que buscarán poner en valor la diversidad cultural argentina.

Cocina Abierta en el Palacio de la Libertad. Foto: palaciolibertad.gob.ar

Día de la Independencia en Recoleta: clases de cocina gratis en el evento

Además, uno de los atractivos será el aula móvil del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), donde se realizarán demostraciones de cocina abiertas al público.

En ese espacio se compartirán técnicas, recetas y conocimientos sobre la preparación de platos tradicionales argentinos, con el objetivo de difundir el patrimonio gastronómico nacional.

Cabe destacar que todas las actividades de Cocina Abierta serán gratis y no requerirán reserva previa de entradas, por lo que los asistentes podrán acercarse directamente durante el horario de funcionamiento para disfrutar de las distintas propuestas gastronómicas y culturales.

Cocina Abierta en el Palacio de la Libertad. Foto: palaciolibertad.gob.ar

Cómo llegar al Palacio Libertad

El Palacio Libertad, donde se realizará Cocina Abierta edición Día de la Independencia, está ubicado en Sarmiento 151, Ciudad de Buenos Aires, a pocas cuadras de Plaza de Mayo y de Puerto Madero, y se puede llegar de varias maneras:

Subte:

Línea B: estación Leandro N. Alem (la más cercana).

Línea E: estación Correo Central.

Línea A: estación Plaza de Mayo (a unas 5 cuadras).

Línea C: estación Lavalle (a unas 8 cuadras).

Línea D: estación Catedral (a unas 6 cuadras).

Tren:

Desde Estación Retiro (líneas Mitre, San Martín y Belgrano Norte), caminando unas 10 cuadras.

Colectivo:

Llegan numerosas líneas, entre ellas: 4, 6, 7, 20, 22, 23, 26, 28, 29, 33, 50, 56, 61, 62, 64, 74, 91, 93, 99, 105, 109, 111, 126, 129, 130, 140, 143, 146, 152, 159, 180 y 195.

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