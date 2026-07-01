Aumentos en el transporte público: cuánto cuestan las tarifas de colectivos, trenes y subte desde el 1 de julio

Aumentaron las tarifas de los transportes públicos. Foto: NA

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las nuevas tarifas del transporte público ya están vigentes. Los colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) aplicaron un incremento del 4,1%, mientras que las líneas que dependen de la Provincia de Buenos Aires aumentaron un 4,3%.

Con estos ajustes, el boleto mínimo para recorridos de hasta tres kilómetros en CABA pasó a costar $820,60. En tanto, en territorio bonaerense ese mismo tramo se ubica en $1.059,28, con tarifas que aumentan de acuerdo con la distancia recorrida.

Aumento de transporte públlico. Foto: argentina.gob.ar

El subte porteño también actualizó su tarifa en línea con la inflación. El pasaje pasó de $1.558 a $1.621 para quienes tienen la tarjeta SUBE registrada. En cambio, los usuarios que no la tengan nominalizada deben abonar $2.541 por viaje. La tarifa social quedó en $567, mientras que el boleto estudiantil se fijó en $226.

Por su parte, los trenes del AMBA comenzaron a aplicar un esquema de aumentos escalonados durante los próximos tres meses. En julio, el incremento es del 8,6%, por lo que el boleto de la primera sección cuesta $380,10. En agosto subirá a $420,01 y en septiembre alcanzará los $449,83.

Suba de peajes en autopistas de CABA

Las autopistas porteñas también ajustan sus peajes un 4,1%. En la Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno, los vehículos livianos pasan a pagar $4.613,65 en horario normal y $6.538,29 en hora pico.

En otras trazas, como Illia, Retiro II o Sarmiento, los valores van de $1.922,15 a $2.718,21, según el horario.

Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno

Motocicletas : $1922,14 (y $3075,84 en hora pico).

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $4613,65 (y $6538,29 en hora pico).

Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $7304,71 (y $10.764,81 en hora pico).

Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero

Motocicletas : $1153,49 (y $1383,87 en hora pico).

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1922,14 (y $2718,21 en hora pico).

Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $3469,02 (y $4997,99 en hora pico).

Alberti

Motos : $1153,49 (y $1537,55 en hora pico).

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1461,10 (y $1845,70 en hora pico).

Aumentan los peajes en autopistas. Foto: IA/Canal26

Inflación y aumentos en Argentina: cómo impactan en el bolsillo en el inicio del segundo semestre

El conjunto de aumentos de julio refuerza la dinámica de actualización constante de precios en la economía argentina. Si bien muchos ajustes se alinean con la inflación reciente, la acumulación de subas mensuales continúa presionando el poder adquisitivo.

En este escenario, el inicio del segundo semestre plantea un desafío adicional para los hogares, que deberán administrar un presupuesto cada vez más exigido frente a tarifas y servicios esenciales en alza.