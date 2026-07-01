Aumento para estatales con regímenes especiales: una por una, las subas y viáticos que oficializó el Gobierno para julio y agosto 2026

Aumentan los sueldos de los estatales con regímenes especiales. Foto: REUTERS

El Gobierno oficializó un aumento para distintos sectores de la Administración Pública Nacional que se desempeñan bajo regímenes especiales, mediante el Decreto 553/2026 publicado en el Boletín Oficial. La medida lleva la firma del nuevo jefe de gabinete, Diego Santilli -primera en su nuevo rol-, del presidente Javier Milei y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Fija nuevas escalas de remuneraciones, complementos salariales y viáticos, cuya aplicación se implementará de forma gradual a partir del 1° de julio y del 1 de agosto de 2026.

Diego Santilli reemplaza a Manuel Adorni como jefe de Gabinete y firmó su primera medida. Foto: NA

La medida oficializa el acuerdo salarial alcanzado el 18 de junio en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional (APN) y beneficia a trabajadores que no integran el escalafón general, entre ellos docentes, personal de instituciones educativas nacionales, del ISER, de la Curia Castrense, militares destinados en la Antártida, agentes del Servicio Exterior y profesionales del Tribunal Fiscal de la Nación.

¿Cómo quedan los salarios en Educación y Cultura?

La Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional es uno de los sectores afectados por la medida:

Rector : percibirá una retribución mensual de $222.053,90 desde julio y de $226.272,93 desde agosto.

Regente : obrará $195.066,14 en julio y $198.772,39 en agosto.

Ayudante de Trabajos Prácticos: pasará a percibir $118.658,48 y $120.913, respectivamente.

Por su parte, la hora de cátedra para el personal docente de la Administración Central y organismos adheridos quedará fijado en $8.650 desde julio y $8.815 desde agosto.

La hora de cátedra para el personal docente de la Administración Central y organismos adheridos quedará fijado en $8.650 desde julio y $8.815 desde agosto. Foto: Unsplash

En el caso del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), dependiente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) los valores fueron modificados:

Bedel : tendrá una remuneración de $118.132 en julio y $120.377 en agosto .

Adicionales remunerativos y bonificables para el personal del instituto quedaron establecidos en $7.502 y $7.644 para los docentes, y en $55.695 y $56.754 para los bedeles, según el mes correspondiente.

¿Cómo quedaron los salarios para el personal destinado en la Antártida?

Otro de los conceptos que el Ejecutivo decidió actualizar es el adicional por prestación de servicios en la Antártida Argentina, que percibe el personal militar destinado en ese territorio.

De esta manera, el plus salarial ascenderá a $1.539.083 desde el 1 de julio y a $1.568.326 a partir del 1 de agosto, en línea con las actualizaciones otorgadas al resto de los sectores de la administración pública.

Aumentaron los sueldos para el personal argentino en la Antártida Argentina. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

¿Cómo quedaron los salarios de los empleados del Servicio Exterior?

La norma también modificó la tabla de viáticos aplicable al personal del Servicio Exterior de la Nación y a quienes ocupan cargos extraescalafonarios en la Administración Pública Nacional.

Los nuevos montos diarios quedaron establecidos de la siguiente manera:

Zona Sur (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego): $96.700 en julio y $98.537 en agosto.

Noroeste Argentino (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja): $79.192 en julio y $80.697 en agosto.

Región de Cuyo (San Juan, Mendoza y San Luis): $79.192 en julio y $80.697 en agosto.

Región Centro (Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe y La Pampa): $66.114 en julio y $67.370 en agosto.

Noreste Argentino (Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Chaco): $55.301 en julio y $56.351 en agosto.

Región Metropolitana de Buenos Aires (Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires): $55.301 en julio y $56.351 en agosto.

¿Cuáles son los nuevos montos salariales para la curia castrense?

El decreto también actualizó las remuneraciones de los integrantes de la Curia Castrense u Oficina Central del Obispado Castrense. El Obispo Auxiliar o Vicario Castrense percibirá $1.907.227 desde julio y $1.943.464 desde agosto, mientras que el Vicario General y Moderador de la Curia cobrará $1.589.373 y $1.619.571, respectivamente.

Se actualizaron las remuneraciones de los integrantes de la Curia Castrense.

Por su parte, el Secretario General Castrense pasará a percibir $1.198.387 en julio y $1.221.156 en agosto. También se actualizaron las remuneraciones del Asesor Eclesiástico, que cobrará $836.035 desde julio y $851.919 desde agosto; del Coordinador Administrativo, que recibirá $773.491 y $788.187; y del Secretario o Notario de Curia, cuyos haberes se fijaron en $667.528 y $680.211, respectivamente.

En el caso del Obispo Castrense, el decreto mantuvo una retribución equivalente a la de un Subsecretario nacional.

Los sueldos del Tribunal Fiscal de la Nación?

La norma también actualizó la Asignación por Responsabilidad Fiscal Jurisdiccional que perciben los trabajadores del Tribunal Fiscal de la Nación, estableciendo tres categorías según el nivel de responsabilidad y las funciones desempeñadas.

La primera categoría, integrada por profesionales con título de posgrado o especialización y responsabilidades directas en la producción de sentencias de fondo en materia tributaria y aduanera, percibirá un adicional de $890.556 desde julio y de $907.476 desde agosto.

La segunda categoría, correspondiente a profesionales que participan en distintas etapas del proceso de producción de sentencias, cobrará $518.067 en julio y $527.910 en agosto.

Tribunal Fiscal de la Nación Foto: Palabras del Derecho

Por último, la tercera categoría, integrada por agentes administrativos con responsabilidades en la elaboración y asesoramiento de actos jurisdiccionales, percibirá $248.434 desde julio y $253.154 desde agosto.

¿Cuáles son los objetivos de estos aumentos?

La Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público será la encargada de dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para la implementación de los nuevos valores.

Los últimos ajustes para estos mismos sectores se habían realizado en marzo pasado y también se otorgaron de manera escalonada, incluso con carácter retroactivo para algunos conceptos.

Con esta nueva actualización, el Gobierno busca adecuar las retribuciones de sectores específicos de la Administración Pública Nacional y alinearlas con los incrementos salariales otorgados durante los últimos meses al resto del empleo estatal.