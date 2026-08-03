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¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy? El pronóstico para este 3 de agosto de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 25°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Jujuy. Foto: Unsplash.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy? Para este 3 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 25° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 3 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
13°
Viento
Noroeste 9 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
24°
Viento
Sureste 7 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
17°
Viento
Sur 1 - 6 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 10 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 25°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:56
Puesta del sol18:58
Horas de luz11h 2m
Fase lunarMenguante
Iluminación76%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 3 de agosto de 2026, el pronóstico en Jujuy indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:56 y se pone a las 18:58, dando aproximadamente 11h 2m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 3 de agosto de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 10 - 29 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Norte 5 - 12 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Noroeste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Noroeste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Norte 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Noroeste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Noroeste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Noroeste 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
08:00 11° 11° Noroeste 9 - 19 km/h 0% Soleado
09:00 13° 13° Noroeste 9 - 19 km/h 0% Soleado
10:00 17° 17° Noroeste 4 - 19 km/h 0% Soleado
11:00 20° 20° Suroeste 1 - 16 km/h 0% Soleado
12:00 22° 22° Sureste 3 - 18 km/h 0% Soleado
13:00 23° 25° Sureste 6 - 22 km/h 0% Soleado
14:00 24° 26° Sureste 7 - 25 km/h 0% Soleado
15:00 25° 26° Sureste 9 - 29 km/h 0% Nubes y claros
16:00 25° 26° Sureste 8 - 29 km/h 0% Nubes y claros
17:00 24° 26° Sureste 7 - 27 km/h 0% Nubes y claros
18:00 23° 25° Sureste 6 - 24 km/h 0% Nubes y claros
19:00 20° 20° Sur 5 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 19° 19° Suroeste 2 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 18° 18° Noroeste 0 - 9 km/h 0% Cubierto
22:00 17° 17° Sur 1 - 6 km/h 0% Cubierto
23:00 16° 16° Norte 0 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 16° 16° Noroeste 1 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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