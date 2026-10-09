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El clima en Jujuy hoy, 9 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 17°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (3.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy? Para este 9 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 9 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
10°
Viento
Noroeste 7 - 20 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
15°
Viento
Oeste 9 - 26 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
12°
Viento
Oeste 7 - 23 km/h
Lluvia
40% 0.3 mm

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 10 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 3.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 17°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:53
Puesta del sol19:23
Horas de luz12h 30m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 9 de octubre de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 06:53 y se pone a las 19:23, dando aproximadamente 12h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 80% 3.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 9 de octubre de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 10 - 28 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noroeste 4 - 15 km/h 0% Niebla
02:00 11° 11° Noroeste 7 - 18 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 10° 10° Noroeste 9 - 21 km/h 0% Niebla
04:00 10° 10° Noroeste 7 - 21 km/h 0% Niebla
05:00 10° 10° Noroeste 9 - 21 km/h 0% Cubierto
06:00 10° 10° Noroeste 8 - 21 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 10° Noroeste 8 - 20 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 10° 10° Noroeste 7 - 19 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 10° 10° Noroeste 7 - 20 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 11° 11° Noroeste 5 - 19 km/h 0% Cubierto
11:00 13° 13° Oeste 5 - 20 km/h 0% Cubierto
12:00 14° 14° Oeste 6 - 22 km/h 0% Cubierto
13:00 15° 15° Suroeste 6 - 23 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 16° 16° Suroeste 8 - 27 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 15° 15° Oeste 7 - 28 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 16° 16° Oeste 8 - 26 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 15° 15° Oeste 9 - 26 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 14° 14° Oeste 10 - 26 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 13° 13° Oeste 10 - 25 km/h 0% Cubierto
20:00 13° 13° Oeste 8 - 24 km/h 0% Cubierto
21:00 12° 12° Noroeste 9 - 23 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 12° 12° Oeste 7 - 23 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 12° 12° Oeste 7 - 19 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 12° 12° Suroeste 6 - 18 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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