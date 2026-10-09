El clima en Jujuy hoy, 9 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 10 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 3.2 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.

Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 16°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.