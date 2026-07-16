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El tiempo en Jujuy hoy, 16 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 34°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
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Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 34°. Con un cielo soleado, la jornada en Jujuy promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Soleado
18°
Viento
Noroeste 13 - 33 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
27°
Viento
Sureste 9 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
21°
Viento
Norte 18 - 39 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 34°.

Viento: 34 - 75 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 33° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 30°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 34°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:03
Puesta del sol18:51
Horas de luz10h 48m
Fase lunarCreciente
Iluminación7%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 16 de julio de 2026, el pronóstico en Jujuy indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 34°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 08:03 y se pone a las 18:51, dando aproximadamente 10h 48m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 16 de julio de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 34 - 75 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Noroeste 3 - 14 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° 11° Norte 1 - 11 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° 10° Noroeste 1 - 9 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° 10° Noroeste 2 - 11 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° 11° Noroeste 3 - 13 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° 10° Noroeste 4 - 15 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Noroeste 6 - 18 km/h 0% Cielo despejado
08:00 13° 13° Noroeste 9 - 24 km/h 0% Soleado
09:00 18° 18° Noroeste 13 - 33 km/h 0% Soleado
10:00 25° 25° Noroeste 17 - 42 km/h 0% Soleado
11:00 28° 27° Noroeste 18 - 48 km/h 0% Soleado
12:00 30° 28° Noroeste 14 - 48 km/h 0% Soleado
13:00 32° 30° Norte 16 - 44 km/h 0% Soleado
14:00 33° 31° Noreste 17 - 45 km/h 0% Soleado
15:00 32° 30° Noreste 16 - 44 km/h 0% Soleado
16:00 29° 28° Este 11 - 37 km/h 0% Soleado
17:00 27° 26° Sureste 9 - 32 km/h 0% Soleado
18:00 24° 25° Sureste 4 - 29 km/h 0% Soleado
19:00 19° 19° Norte 1 - 15 km/h 0% Soleado
20:00 17° 17° Norte 3 - 14 km/h 0% Cielo despejado
21:00 15° 15° Norte 6 - 20 km/h 0% Cielo despejado
22:00 21° 21° Norte 18 - 39 km/h 0% Cielo despejado
23:00 29° 27° Norte 34 - 72 km/h 0% Cielo despejado
24:00 28° 27° Norte 33 - 75 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Jujuytiempo en Jujuy hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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