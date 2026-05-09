Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 9 de mayo de 2026, 06:30
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Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy? Para este 9 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Oeste 10 - 32 km/h
Lluvia
40% 0.1 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sur 5 - 37 km/h
Lluvia
90% 1.9 mm
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Este 5 - 30 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 15 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 11 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 9°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:46
Puesta del sol18:48
Horas de luz11h 2m
Fase lunarMenguante
Iluminación53%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 9 de mayo de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:46 y se pone a las 18:48, dando aproximadamente 11h 2m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 11 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 9 de mayo de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 15 - 41 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 7 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noroeste 3 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Este 8 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 4 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 3 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Este 6 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 4 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Oeste 11 - 26 km/h 0% Cubierto
09:00 Oeste 10 - 32 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Norte 11 - 35 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Noreste 8 - 34 km/h 80% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 10° Sureste 2 - 30 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Suroeste 11 - 39 km/h 90% 1.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Suroeste 11 - 35 km/h 90% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Suroeste 10 - 35 km/h 90% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Suroeste 7 - 36 km/h 90% 1.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Sur 5 - 37 km/h 90% 1.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Este 15 - 35 km/h 90% 1.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Noreste 10 - 41 km/h 60% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Oeste 9 - 40 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 Oeste 2 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Este 5 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Oeste 1 - 28 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noreste 3 - 25 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.