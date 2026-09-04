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Evolución del clima en Jujuy: máxima y mínima para hoy, 4 de septiembre de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 40% (1.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Jujuy. Foto: Unsplash.
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Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Jujuy promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 4 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Sur 1 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
19°
Viento
Suroeste 4 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11°
Viento
Noroeste 5 - 24 km/h
Lluvia
30% 0.4 mm

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 10 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 1.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 21°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:29
Puesta del sol19:11
Horas de luz11h 42m
Fase lunarMenguante
Iluminación47%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 4 de septiembre de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:29 y se pone a las 19:11, dando aproximadamente 11h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 1.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 4 de septiembre de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 10 - 32 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Norte 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Norte 2 - 10 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Noreste 1 - 8 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Noroeste 1 - 7 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 10° Norte 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° 10° Noroeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° Noroeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° Noroeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Sur 1 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 13° 13° Suroeste 3 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 15° 15° Sureste 4 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 17° 17° Sur 5 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 19° 19° Sureste 9 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 20° 20° Sur 7 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 21° 21° Sur 7 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 21° 21° Sur 7 - 32 km/h 0% Cubierto
17:00 19° 19° Suroeste 4 - 30 km/h 0% Cubierto
18:00 17° 17° Oeste 7 - 26 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 14° 14° Oeste 10 - 28 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 12° 12° Oeste 8 - 30 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 12° 12° Oeste 9 - 27 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 11° 11° Noroeste 5 - 24 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 11° 11° Sureste 0 - 22 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 11° 11° Oeste 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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