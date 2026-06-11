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Evolución del tiempo en Jujuy: máxima y mínima para hoy, 11 de junio de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (5.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio
Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy
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El pronóstico para Jujuy este 11 de junio de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de . Con vientos de 9 - 21 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noroeste 9 - 20 km/h
Lluvia
40% 0.2 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
11°
Viento
Noroeste 6 - 18 km/h
Lluvia
70% 1.4 mm
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 8 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 9 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 5.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 13°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:01
Puesta del sol18:40
Horas de luz10h 39m
Fase lunarMenguante
Iluminación17%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 11 de junio de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 08:01 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 10h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 5.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 11 de junio de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 9 - 21 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 6 - 18 km/h 0% Cubierto
02:00 Noroeste 7 - 17 km/h 0% Cubierto
03:00 Noroeste 6 - 18 km/h 0% Cubierto
04:00 Noroeste 7 - 18 km/h 0% Cubierto
05:00 Noroeste 8 - 20 km/h 0% Cubierto
06:00 Noroeste 8 - 21 km/h 0% Cubierto
07:00 Noroeste 9 - 21 km/h 0% Cubierto
08:00 Noroeste 9 - 20 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Noroeste 9 - 20 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Noroeste 7 - 19 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 10° Noroeste 7 - 18 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 11° 11° Noroeste 4 - 18 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 12° 12° Oeste 2 - 16 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 12° 12° Sur 5 - 20 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 12° 12° Suroeste 3 - 21 km/h 60% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 12° 12° Oeste 4 - 18 km/h 60% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 11° 11° Noroeste 6 - 18 km/h 70% 1.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 10° 10° Noroeste 7 - 19 km/h 60% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Noroeste 7 - 19 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Noroeste 8 - 19 km/h 0% Cubierto
21:00 Noroeste 8 - 20 km/h 0% Cubierto
22:00 Noroeste 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noroeste 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noroeste 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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