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Evolución del tiempo en Jujuy: máxima y mínima para hoy, 18 de junio de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy? Para este 18 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará niebla, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 3 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
14°
Viento
Norte 3 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 8 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 13 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 15°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:03
Puesta del sol18:41
Horas de luz10h 38m
Fase lunarCreciente
Iluminación17%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 18 de junio de 2026, el pronóstico en Jujuy indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 08:03 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 10h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 18 de junio de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 13 - 28 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noroeste 4 - 17 km/h 0% Cubierto
03:00 Noreste 4 - 17 km/h 0% Cubierto
04:00 Norte 6 - 20 km/h 0% Niebla
05:00 Suroeste 0 - 17 km/h 0% Niebla
06:00 Noreste 5 - 13 km/h 0% Niebla
07:00 Norte 4 - 18 km/h 0% Neblina
08:00 Noroeste 3 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 3 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Noreste 3 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 10° Este 7 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 11° 11° Sureste 7 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 13° 13° Sureste 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
14:00 14° 14° Sureste 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Sureste 8 - 28 km/h 0% Nubes y claros
16:00 14° 14° Norte 2 - 25 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Norte 3 - 17 km/h 0% Soleado
18:00 13° 13° Este 2 - 15 km/h 0% Soleado
19:00 Este 5 - 12 km/h 0% Soleado
20:00 11° Oeste 1 - 16 km/h 0% Neblina
21:00 Oeste 6 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Noroeste 8 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noroeste 13 - 27 km/h 0% Cubierto
24:00 Noroeste 11 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Jujuytiempo en Jujuy hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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