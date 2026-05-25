Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 25 de mayo de 2026, 06:30
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Jujuy. Foto: Unsplash.
Jujuy. Foto: Unsplash.

Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo neblina, la jornada en Jujuy promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 25 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 2 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Sur 6 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 6 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 8 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 17°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:53
Puesta del sol18:42
Horas de luz10h 49m
Fase lunarCreciente
Iluminación72%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 25 de mayo de 2026, el pronóstico en Jujuy indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:53 y se pone a las 18:42, dando aproximadamente 10h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 25 de mayo de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 8 - 26 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 6 - 20 km/h 0% Cubierto
02:00 Noroeste 7 - 21 km/h 0% Cubierto
03:00 Norte 5 - 22 km/h 0% Cubierto
04:00 Oeste 6 - 22 km/h 0% Cubierto
05:00 Norte 5 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Norte 7 - 20 km/h 0% Neblina
07:00 Noroeste 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Norte 8 - 20 km/h 0% Neblina
09:00 Oeste 2 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Oeste 1 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 10° 10° Este 3 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 12° 12° Este 3 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 14° 14° Sureste 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 16° 16° Sureste 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 16° 16° Sureste 8 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 16° 16° Sur 8 - 26 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 15° Sur 6 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 14° 14° Sur 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 12° 12° Suroeste 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 10° 10° Oeste 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noroeste 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Norte 6 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noroeste 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Norte 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.