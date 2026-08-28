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Pronóstico en Jujuy: cómo estará el clima hoy, 28 de agosto de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 24°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
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Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 24°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Jujuy promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 28 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Noroeste 5 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
22°
Viento
Sureste 7 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
13°
Viento
Oeste 3 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 9 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 24°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:36
Puesta del sol19:08
Horas de luz11h 32m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 28 de agosto de 2026, el pronóstico en Jujuy indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:36 y se pone a las 19:08, dando aproximadamente 11h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 28 de agosto de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 9 - 30 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Noroeste 2 - 8 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Noroeste 2 - 10 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Noroeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Noroeste 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Noroeste 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Noroeste 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 11° 11° Oeste 3 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Noroeste 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 12° 12° Noroeste 5 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 13° 13° Oeste 3 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 16° 16° Suroeste 4 - 19 km/h 0% Nubes y claros
12:00 19° 19° Sur 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
13:00 21° 21° Sur 8 - 28 km/h 0% Nubes y claros
14:00 22° 22° Sur 9 - 30 km/h 0% Nubes y claros
15:00 23° 25° Sur 8 - 29 km/h 0% Nubes y claros
16:00 23° 25° Sureste 8 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 22° 25° Sureste 7 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 21° 21° Sureste 8 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Sureste 7 - 26 km/h 0% Cubierto
20:00 16° 16° Sur 4 - 22 km/h 0% Cubierto
21:00 14° 14° Suroeste 1 - 16 km/h 0% Cubierto
22:00 13° 13° Oeste 3 - 12 km/h 0% Cubierto
23:00 12° 12° Noroeste 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 10° 10° Noroeste 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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