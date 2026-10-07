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Pronóstico en Jujuy: cómo estará el clima hoy, 7 de octubre de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 28°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio
Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy
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Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 28°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Jujuy promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 7 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
15°
Viento
Este 5 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
26°
Viento
Sureste 3 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Noroeste 10 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 10 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 28°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:55
Puesta del sol19:22
Horas de luz12h 27m
Fase lunarMenguante
Iluminación10%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 7 de octubre de 2026, el pronóstico en Jujuy indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 28°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 06:55 y se pone a las 19:22, dando aproximadamente 12h 27m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 7 de octubre de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 10 - 30 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Noroeste 5 - 17 km/h 0% Cubierto
02:00 13° 13° Noroeste 5 - 15 km/h 0% Cubierto
03:00 13° 13° Noroeste 4 - 15 km/h 0% Cubierto
04:00 13° 13° Noroeste 4 - 14 km/h 0% Cubierto
05:00 13° 13° Noroeste 3 - 13 km/h 0% Cubierto
06:00 13° 13° Noroeste 3 - 13 km/h 0% Cubierto
07:00 13° 13° Noroeste 2 - 13 km/h 0% Cubierto
08:00 14° 14° Norte 3 - 13 km/h 0% Cubierto
09:00 15° 15° Este 5 - 17 km/h 0% Cubierto
10:00 18° 18° Este 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
11:00 21° 21° Sureste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
12:00 23° 25° Sureste 10 - 27 km/h 0% Nubes y claros
13:00 25° 26° Sureste 10 - 30 km/h 0% Nubes y claros
14:00 26° 27° Sureste 7 - 29 km/h 0% Nubes y claros
15:00 27° 28° Este 6 - 27 km/h 0% Nubes y claros
16:00 27° 28° Sureste 3 - 23 km/h 0% Nubes y claros
17:00 26° 27° Sureste 3 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 25° 26° Suroeste 3 - 22 km/h 0% Nubes y claros
19:00 22° 24° Noroeste 4 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 20° 20° Noroeste 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
21:00 18° 18° Noroeste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
22:00 16° 16° Noroeste 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
23:00 16° 16° Noroeste 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 15° Norte 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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