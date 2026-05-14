Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 14 de mayo de 2026, 06:30
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Jujuy. Foto: Unsplash.
Jujuy. Foto: Unsplash.

El pronóstico para Jujuy este 14 de mayo de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de . Con vientos de 9 - 27 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Soleado
Viento
Noroeste 6 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
15°
Viento
Suroeste 6 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Noroeste 8 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 9 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 18°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:48
Puesta del sol18:46
Horas de luz10h 58m
Fase lunarMenguante
Iluminación7%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 14 de mayo de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:48 y se pone a las 18:46, dando aproximadamente 10h 58m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 14 de mayo de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 9 - 27 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 8 - 19 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Norte 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 5 - 13 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 5 - 12 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noroeste 7 - 15 km/h 0% Soleado
09:00 Noroeste 6 - 16 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Noroeste 3 - 15 km/h 0% Soleado
11:00 14° 14° Oeste 2 - 16 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Sur 5 - 21 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Sur 7 - 26 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Sur 7 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 17° 17° Sur 6 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 16° 16° Suroeste 7 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 15° 15° Suroeste 6 - 25 km/h 0% Cubierto
18:00 14° 14° Oeste 5 - 22 km/h 0% Cubierto
19:00 13° 13° Oeste 5 - 19 km/h 0% Cubierto
20:00 12° 12° Oeste 4 - 16 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 12° 12° Oeste 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 11° 11° Noroeste 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 10° 10° Noroeste 7 - 20 km/h 0% Cubierto
24:00 10° 10° Noroeste 7 - 17 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.