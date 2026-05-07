Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 7 de mayo de 2026, 06:30
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Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio
Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy

Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 28°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Jujuy promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Soleado
20°
Viento
Noroeste 21 - 47 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Suroeste 13 - 43 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Noroeste 10 - 31 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 28 - 76 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 1.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 28°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:45
Puesta del sol18:49
Horas de luz11h 4m
Fase lunarMenguante
Iluminación71%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 7 de mayo de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 28°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:45 y se pone a las 18:49, dando aproximadamente 11h 4m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 1.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 7 de mayo de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 28 - 76 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Noroeste 2 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 15° 15° Norte 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 15° 15° Norte 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 14° 14° Norte 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 14° 14° Noroeste 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 13° 13° Noroeste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
07:00 14° 14° Noroeste 11 - 25 km/h 0% Cielo despejado
08:00 15° 15° Noroeste 17 - 36 km/h 0% Soleado
09:00 20° 20° Noroeste 21 - 47 km/h 0% Soleado
10:00 24° 25° Noroeste 16 - 48 km/h 0% Soleado
11:00 27° 27° Norte 4 - 41 km/h 0% Soleado
12:00 22° 25° Sur 19 - 51 km/h 0% Soleado
13:00 22° 22° Sur 20 - 50 km/h 0% Soleado
14:00 22° 24° Sur 25 - 59 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Sureste 28 - 76 km/h 30% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 12° 12° Sur 18 - 66 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 11° 11° Suroeste 13 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 11° 11° Suroeste 13 - 37 km/h 0% Cubierto
19:00 10° 10° Oeste 9 - 36 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Noroeste 12 - 29 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Noroeste 13 - 34 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Noroeste 10 - 31 km/h 0% Cubierto
23:00 Noroeste 14 - 35 km/h 0% Cubierto
24:00 Noroeste 11 - 34 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.