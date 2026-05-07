Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 5° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 28 - 76 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 1.7 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 6°.

Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 10°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.