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Pronóstico extendido para Jujuy: qué esperar del clima este 5 de agosto de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 25°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

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Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
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El pronóstico para Jujuy este 5 de agosto de 2026 indica una máxima de 25° y una mínima de 12°. Con vientos de 9 - 33 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Norte 6 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
23°
Viento
Sur 5 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Noroeste 7 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 9 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 30° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 25°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:54
Puesta del sol18:59
Horas de luz11h 5m
Fase lunarMenguante
Iluminación55%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 5 de agosto de 2026, el pronóstico en Jujuy indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:54 y se pone a las 18:59, dando aproximadamente 11h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 5 de agosto de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 9 - 33 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Noroeste 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 14° 14° Noroeste 5 - 14 km/h 0% Cubierto
03:00 14° 14° Noroeste 4 - 13 km/h 0% Cubierto
04:00 14° 14° Noroeste 5 - 14 km/h 0% Cubierto
05:00 13° 13° Noroeste 5 - 14 km/h 0% Cubierto
06:00 13° 13° Noroeste 5 - 14 km/h 0% Niebla
07:00 13° 13° Norte 6 - 15 km/h 0% Niebla
08:00 14° 14° Norte 6 - 15 km/h 0% Cubierto
09:00 14° 14° Norte 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 16° 16° Norte 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
11:00 19° 19° Este 2 - 15 km/h 0% Nubes y claros
12:00 22° 22° Sureste 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
13:00 23° 25° Sureste 8 - 27 km/h 0% Nubes y claros
14:00 24° 25° Sureste 8 - 28 km/h 0% Nubes y claros
15:00 24° 26° Sureste 9 - 31 km/h 0% Nubes y claros
16:00 24° 25° Sur 9 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 23° 25° Sur 5 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 22° 22° Suroeste 2 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 20° 20° Noroeste 1 - 16 km/h 0% Nubes y claros
20:00 18° 18° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Noroeste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Noroeste 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Norte 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Noroeste 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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