Pronóstico extendido para Jujuy: qué esperar del clima este 5 de agosto de 2026

El pronóstico para Jujuy este 5 de agosto de 2026 indica una máxima de 25° y una mínima de 12°. Con vientos de 9 - 33 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Jujuy se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 25°.
Viento: 9 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.
Mañana se esperan 30° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 16°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:54
|Puesta del sol
|18:59
|Horas de luz
|11h 5m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|55%
Radar meteorológico – Jujuy
¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?
Para este 5 de agosto de 2026, el pronóstico en Jujuy indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 25°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?
El sol sale hoy en Jujuy a las 07:54 y se pone a las 18:59, dando aproximadamente 11h 5m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?
El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Jujuy?
El pronóstico para hoy en Jujuy indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?
Para este 5 de agosto de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 9 - 33 km/h.
Ubicación de Jujuy
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|13°
|13°
|Noroeste 5 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|14°
|14°
|Noroeste 5 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|14°
|14°
|Noroeste 4 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|14°
|14°
|Noroeste 5 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|13°
|13°
|Noroeste 5 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|13°
|13°
|Noroeste 5 - 14 km/h
|0%
|Niebla
|07:00
|13°
|13°
|Norte 6 - 15 km/h
|0%
|Niebla
|08:00
|14°
|14°
|Norte 6 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|14°
|14°
|Norte 6 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|16°
|16°
|Norte 4 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|19°
|19°
|Este 2 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|22°
|22°
|Sureste 5 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|23°
|25°
|Sureste 8 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|24°
|25°
|Sureste 8 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|24°
|26°
|Sureste 9 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|24°
|25°
|Sur 9 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|23°
|25°
|Sur 5 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|22°
|22°
|Suroeste 2 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|20°
|20°
|Noroeste 1 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|18°
|18°
|Noroeste 2 - 7 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|16°
|16°
|Noroeste 4 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|15°
|15°
|Noroeste 7 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|14°
|14°
|Norte 8 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|13°
|13°
|Noroeste 7 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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